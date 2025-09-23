El POCO F7 PRO 5G rinde como un gama alta, cuesta menos de la mitad, ¡y ahora tiene casi 250 € de descuento!

Tener un teléfono móvil puntero no tiene por qué ser algo caro, y el POCO F7 PRO 5G es la prueba fehaciente de ello. Este teléfono móvil tiene prestaciones de gama alta, con procesador de 8 núcleos, GPU con IA integrada, batería de 6000 mAh y cámara con vídeo hasta 8K. Pero cuesta mucho menos, y más ahora que tiene un descuento de casi 250€ en AliExpress.

El POCO F7 es un teléfono apto para cualquier bolsillo, sobre todo ahora que está rebajado de 625 € a 375 €, pero pensado para profesionales. Su combinación de chip, memoria de 256 GB, cámaras profesionales y batería lo hacen realmente atractivo. Tanto, que no te vas a poder resistir a él con el precio que tiene.

Por qué lo recomendamos

La pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas se ve genial, tiene 120 Hz, resolución mayor que HD y sin problemas bajo el sol.

La cámara triple trasera tiene un sensor de 50 MP y graba hasta en 8K.

Tiene un sensor ultrasónico bajo la pantalla que detecta tu huella, y desbloqueo facial por IA.

Su autonomía es enorme, con 6000 mAh de batería y carga rápida de 90 W.

Comprar en AliExpress por ( 624,68 € ) 375,22 €

POCO F7 PRO 5G

Cuesta mucho menos de la mitad que la mayoría de teléfonos de gama alta, pero el POCO F7 PRO 5G no tiene nada que envidiarle a ninguno. Es la combinación perfecta de teléfono para gaming y gama alta por pantalla, por procesador, por gráfica y hasta por memoria interna. Y además no se queda corto en batería, tanto por sus 6000 mAh de capacidad como por esa carga rápida de 90 W que deja el móvil listo en cuestión de minutos. Simplemente, es sobresaliente en todos los frentes.

Un terminal pensado para usuarios que necesiten un teléfono para su actividad profesional, sea generando contenido o en cualquier otro ámbito. Sin embargo, su precio lo hace accesible a cualquiera, así que, si buscas un teléfono con buena batería, buena cámara y bueno para jugar de vez en cuando, este no te va a defraudar en absoluto.

Esto opinan quienes lo tienen

Si algo queda claro al leer las reseñas de usuarios de este teléfono es que su relación calidad/precio es la mejor. Echa un vistazo a continuación:

«Teléfono fantástico con la mejor relación calidad-precio. Increíble velocidad y durabilidad.»

«El teléfono es realmente rápido y de alta calidad, se siente cómodo en la mano y la batería dura mucho.»

«Teléfono fantástico, gran pantalla, gran batería. El Snapdragon 8 es increíblemente rápido.»

Comprar en AliExpress por ( 624,68 € ) 375,22 €

Un descuentazo para un teléfono móvil que está entre los modelos más top y un envío garantizado en una semana. ¡Aprovecha esta oferta de AliExpress!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping