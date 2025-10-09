Con esta tablet POCO no echarás en falta tu portátil ¡y ahora está a mucho menos de la mitad de precio!
La POCO Pad sorprende con su procesador Snapdragon de 8 núcleos, pantalla de 12,1 pulgadas y una batería de 10000 mAh que lo aguanta todo. ¡Chollazo!
Las 10 mejores tablets del 2024: precios, marcas y valoraciones
Te encanta editar, ver series y jugar allá donde vayas, pero llevar un portátil te parece demasiado aparato. Lo mejor para casos como el tuyo es tener una buena tablet. Lo sabes, y por eso estás buscando buenas opciones como la Tablet POCO Pad. Con 12,1 pulgadas de pantalla 2,5K con 120 Hz, procesador Snapdragon de 8 núcleos y 256 GB de memoria, es perfecta para personas como tú, y más ahora que está rebajada a 204 €.
Una tablet ultrafina, ultraligera y ultrapotente que funciona con Android y con la que no vas a echar de menos tu PC. Sea para jugar a videojuegos exigentes, usar programas potentes o hasta ver series, es una compra redonda.
Por qué la recomendamos
- El procesador Snapdragon 7s tiene un rendimiento brutal, perfecto para juegos más exigentes.
- La pantalla LCD de 120 Hz se ve genial con su resolución 2,5K y realza los colores.
- Tiene una batería de 10000 mAh con carga rápida, es decir, autonomía de sobra para todo un día.
- Cuenta con 256 GB de memoria, más que suficiente para guardar lo que quieras.
Tablet POCO Pad
Versatilidad es la palabra que mejor define a la Tablet POCO Pad, y la principal razón por la que comprarla. Es una tablet perfecta para navegar, ver series, jugar y trabajar, ya que no hay app ni programa que se le resista gracias a su RAM y procesador. Además, todo se mueve fluidísimo gracias a su pantalla de 120 Hz y no molesta en absoluto al transportarla, ya que pesa poco más de 570 gramos y tiene un grosor de solo 7,5 mm. Es finísimas, y potentísima.
Es compatible con el Redmi Smart Pen por si quieres usarla para labores de diseño, tiene una pantalla y altavoces que te envuelven en las series o películas que veas, y una autonomía envidiable. Es la tablet perfecta para profesionales y creadores de contenido.
Esto opinan quienes la tienen
Quienes han comprado la tablet POCO Pad están contentos, sobre todo por la carga rápida, lo fluido que va todo y la autonomía que tiene. A continuación tienes algunas reseñas reales de usuarios:
- «Super. Viene con cargador 33W y cable. No tiene funda. Se actualiza bien con Android 15. Funciona muy bien.»
- «Una tableta muy buena por el precio, así que la compraría una y otra vez. Muy buena pantalla, buen procesador y mucha capacidad de almacenamiento.»
- «Increíble relación calidad-precio. No solo eso, ¡es una gran máquina en cualquier caso! Se ve y se siente como un producto «premium» con su hermoso diseño y color.»
Si aprovechas ya esta oferta de AliExpress, además de recibirla más barata, también te llevarás antes esta tablet gracias a la entrega rápida de la plataforma. ¡Corre!
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.
Temas:
- Tecnología
Lo más visto en Okdiario