Con esta tablet POCO no echarás en falta tu portátil ¡y ahora está a mucho menos de la mitad de precio!

Te encanta editar, ver series y jugar allá donde vayas, pero llevar un portátil te parece demasiado aparato. Lo mejor para casos como el tuyo es tener una buena tablet. Lo sabes, y por eso estás buscando buenas opciones como la Tablet POCO Pad. Con 12,1 pulgadas de pantalla 2,5K con 120 Hz, procesador Snapdragon de 8 núcleos y 256 GB de memoria, es perfecta para personas como tú, y más ahora que está rebajada a 204 €.

Una tablet ultrafina, ultraligera y ultrapotente que funciona con Android y con la que no vas a echar de menos tu PC. Sea para jugar a videojuegos exigentes, usar programas potentes o hasta ver series, es una compra redonda.

Por qué la recomendamos

El procesador Snapdragon 7s tiene un rendimiento brutal, perfecto para juegos más exigentes.

La pantalla LCD de 120 Hz se ve genial con su resolución 2,5K y realza los colores.

Tiene una batería de 10000 mAh con carga rápida, es decir, autonomía de sobra para todo un día.

Cuenta con 256 GB de memoria, más que suficiente para guardar lo que quieras.

Tablet POCO Pad

Versatilidad es la palabra que mejor define a la Tablet POCO Pad, y la principal razón por la que comprarla. Es una tablet perfecta para navegar, ver series, jugar y trabajar, ya que no hay app ni programa que se le resista gracias a su RAM y procesador. Además, todo se mueve fluidísimo gracias a su pantalla de 120 Hz y no molesta en absoluto al transportarla, ya que pesa poco más de 570 gramos y tiene un grosor de solo 7,5 mm. Es finísimas, y potentísima.

Es compatible con el Redmi Smart Pen por si quieres usarla para labores de diseño, tiene una pantalla y altavoces que te envuelven en las series o películas que veas, y una autonomía envidiable. Es la tablet perfecta para profesionales y creadores de contenido.

Esto opinan quienes la tienen

Quienes han comprado la tablet POCO Pad están contentos, sobre todo por la carga rápida, lo fluido que va todo y la autonomía que tiene. A continuación tienes algunas reseñas reales de usuarios:

«Super. Viene con cargador 33W y cable. No tiene funda. Se actualiza bien con Android 15. Funciona muy bien.»

«Una tableta muy buena por el precio, así que la compraría una y otra vez. Muy buena pantalla, buen procesador y mucha capacidad de almacenamiento.»

«Increíble relación calidad-precio. No solo eso, ¡es una gran máquina en cualquier caso! Se ve y se siente como un producto «premium» con su hermoso diseño y color.»

Si aprovechas ya esta oferta de AliExpress, además de recibirla más barata, también te llevarás antes esta tablet gracias a la entrega rápida de la plataforma. ¡Corre!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

