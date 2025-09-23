Con esta fregona eléctrica de Dyson vas a querer fregar tu casa a diario: ¡Tiene 300€ de descuento!

Las fregonas tienen los días contados. Si estás buscando algo con lo que limpiar los suelos de casa sin tener que esforzarte demasiado, la Fregona eléctrica Dyson Wash G1 te va a gustar. Se carga cualquier tipo de suciedad, sea líquido o sólido, aplicando siempre agua limpio y aprovechándola al máximo: con un solo litro, abarca 290 metros cuadrados. ¿Y lo mejor de todo? Que tiene 300 € de descuento en la tienda oficial de Dyson.

Una oferta nunca vista para una fregona más inteligente y que te hará la vida más fácil, sobre todo si tienes suelos de losa o parquet y mascotas que lo manchan todo. Su batería dura hasta 35 minutos, su sistema de limpieza hace que todo quede impecable de una sola pasada y su diseño es de lo más intuitivo. Sí, está pensada para hacerte la vida más fácil.

Por qué la recomendamos

El sistema de doble rodillo los hace girar en sentidos opuestos, lo que elimina mejor la suciedad.

Tiene bandejas diferentes para líquidos y sólidos, sin filtros ni olores.

Solo necesita un litro de agua para cubrir hasta 290 metros cuadrados.

Tiene tres modos de limpieza según el tipo de suciedad: polvo, manchas secas o líquidos pegajosos.

Comprar en Dyson por ( 699 € ) 399 €

Fregona eléctrica Dyson Wash G1

Olvídate de lo que era fregar, porque la Fregona eléctrica Dyson Wash G1 lo cambia todo. Con su doble rodillo hace que uno limpie y el otro remate, dejando el suelo perfecto con una sola pasada. Además, su depósito de agua se encarga de que siempre esté limpia, por lo que no estarás reutilizando agua sucia como con el fregado tradicional, y lo más sorprendente es cómo la aprovecha, ya que solo necesita un litro para fregar casi 300 metros cuadrados de suelo. Y todo esto, con una tecnología de limpieza automática que, al acabar, la deja lista para la próxima vez sin que tengas que tratar con filtros ni malos olores.

Ligera, con doble bandeja y con diseño ergonómico, esta fregona eléctrica está pensada especialmente para hogares con familias numerosas, mascotas y poco tiempo. Si tus suelos se manchan rápidamente, te va a cambiar la vida.

Esto opinan quienes la tienen

La mayoría de usuarios coinciden en que ofrece una buena limpieza y, sobre todo, ayuda a ahorrar tiempo. Puedes leer varias reseñas de esta fregona eléctrica de Dyson a continuación:

«Limpia muy, muy bien. Se siente al caminar lo pulcro que queda, seca muy rápido.»

«Va muy bien. A mi me ahorra tiempo. Deja los suelos muy limpios, al consumir poca agua no hay que esperar como cuando pasas un mocho. Es cómodo y fácil de limpiar y mantener.»

«Una de mis mejores compras. Ha superado mis expectativas.»

Además del enorme descuento que le ha dado, Dyson se encarga de que la fregona llegue a tu domicilio en un plazo máximo de tres días. Ahorras dinero y tiempo!

