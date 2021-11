Ya estamos en noviembre, mes de que da paso a las esperadas vacaciones de Navidad, al encendido de las luces de las fiestas, y también a uno de los días más esperado para muchos por sus grandes descuentos: Black Friday 2021. Este famoso día que hunde sus raíces en tradiciones norteamericanas, se ha hecho cada vez más famoso y se celebra ya en todo el mundo. La traducción del nombre de esta gran ocasión es la de Viernes Negro, y se le llama así por la gran cantidad de humo que se levantaba en las ciudades de los Estados Unidos debido al ritmo frenético y a la cantidad de tráfico que había durante este día en la ciudad.

Visto el gran éxito de ventas que supuso este día en el calendario, muchos han sido los comercios que se han sumado a este día tan especial. El Corte Inglés no ha querido ser menos y ya ha comenzado a lanzar suculentos descuentos en algunas de sus mejores marcas. Tanto es así, que no tienes por qué esperar al viernes para empezar a disfrutar de ellas. Hoy, gracias a internet, podrás disfrutar de todas las ventajas y los mejores precios en tan solo un click. No obstante, los descuentos y las grandes oportunidades continuarán a lo largo de toda la semana por lo que, te invitamos a no despegarte de su página web estos días para que puedas disfrutarlos. Después esta breve introducción, pasamos a señalar los mejores descuentos que El Corte Inglés ha preparado para ti en este Black Friday de 2021.

Este sérum anti-arrugas te ayudará a mantener una piel más tersa y joven por más tiempo. Aprovecha los descuentos de este Black Friday 2021 y apuesta por tu piel. Ahora puede ser tuyo por 31,50 euros, en lugar de por los 45 de su precio original.

Este modelo de reloj inteligente de Huawei combina todas las prestaciones de un smartwatch de última generación, con un diseño muy sofisticado. Puedes echar un vistazo a los descuentos que este modelo de reloj inteligente tiene para ti este Black Friday 2021. Ahora puede ser tuyo por 139 euros, un 30% más económico de su precio habitual.

Si por algo se caracteriza El Corte Inglés es porque te ofrece siempre las mejores marcas. Este Black Friday puede ser la ocasión ideal para encontrar el modelo de reloj Fitbit que estabas buscando. No solo te permite estar conectado siempre que quieras, sino que, además, podrás poner en orden tus rutinas deportivas y a controlar tus ejercicios diarios. Ahora tiene un descuento del 30%.

Cada día son más los patinetes eléctricos que toman nuestras calles. Si también estás pensando hacerte con uno de ellos, no dejes de echar un vistazo a este modelo de patinete eléctrico de la marca SmartGyro, se trata de un modelo perfecto para recorridos de media y larga distancia y ahora tiene un 28% de descuento.

Si buscas un monito ultraligero con todas las prestaciones y garantías de los monitores de tamaños convencionales, este modelo de HP te va a interesar. Es perfecto si no quieres que te ocupe una gran cantidad de espacio y ahora puede ser tuyo a un precio reducido. Echa un vistazo a esta oferta de Black Friday 2021.

