Así es la aspiradora sin cable de AEG que está arrasando en ventas

Qué pesado puede ser limpiar los suelos de casa, sobre todo si tienes alfombras, mascotas o hijos. Por suerte, la tecnología cada vez lo pone más fácil, y la mejor prueba de ello es la Aspiradora sin cable AEG Serie 7000 Hygienic. Este modelo, con autonomía de 40 minutos, 2,2 kg de peso y cepillo antienredos, está arrasando por funciones como el ajuste automático de potencia o su cabezal con luces LED, aunque los 90 € de descuento que tiene ahora mismo también está ayudando.

Es una aspiradora sin cable que va genial en todo tipo de hogares, sobre todo en los más pequeños. No importa que tengas distintos tipos de suelo, mascotas o desorden, te lo va a poner muy fácil.

Por qué te la recomendamos

El cabezal con luces LED ilumina muy bien el suelo y te ayuda a limpiar mucho mejor.

Tiene un modo automático que ajusta la potencia de succión según la suciedad que detecta, aprovechando mejor la batería.

El cepillo BrushRollClean se limpia solo, ahorrándote enredos (ideal si tienes mascotas).

Pesa solo 2,2 kg, lo que la hace sorprendentemente manejable.

Comprar en AEG por ( 349 € ) 259 €

Sin duda, una de las grandes bondades de la Aspiradora sin cable AEG Serie 7000 Hygienic es que te ayuda a limpiar mucho mejor el suelo. Como tiene las luces LED DustSpotter, revela toda la suciedad iluminando el suelo ientras, al mismo tiempo, su tecnología ciclónica mantiene su potencia la máximo en todo momento y la ajusta en tiempo real según la cantidad de suciedad. Y todo esto sin que tengas que hacer nada más que pasarla por el suelo aprovechando los 40 minutos de autonomía que brinda. Además, como tiene el cepillo BrushRollClean, se limpia sola y no se atora por enredos con pelos, aunque también tiene el cepillo BedPower, que va genial con sofás y colchones. Eso es, la puedes usar en suelos, pero también en muchas más superficies usando tanto este cepillo como el cepillo delicado que tiene. Llega a cualquier parte, es ligerísima y te lo pone muy fácil.

Es un aspirador sin cable perfecto si buscas algo que de verdad te facilite la limpieza y que puedas aprovechar para más que para limpiar los suelos. No decepciona, y mucho menos si tienes un piso pequeño.

¿Es realmente buena? Opiniones de los usuarios

La mayoría de personas que han comprado y que usan este aspirador sin cable están contentos por su robustez y potencia al aspirar, aunque señalan que su autonomía es mejorable. Aquí puedes ojear algunas reseñas reales:

«Antes tenía una aspiradora inalámbrica de otra marca. Se estropeó al cabo de un año y no era ni de lejos tan potente como esta. Me encanta el accesorio para tapicería y que incluso recoja el polvo fino.»

«Compré esta aspiradora inalámbrica para reemplazar mi antigua y, en general, estoy muy satisfecho. Está bien hecha, es robusta y funciona bien en mis viejos suelos de madera.»

«Compré y probé esta aspiradora hoy. ¡Es genial! Es increíblemente fácil de usar y muy ligera, así que no tienes que cargar con nada pesado»

AEG te lo pone fácil si aprovechas esta oferta: tiene envío gratuito, devolución gratuita ampliada a 30 días y reciclaje de tu anterior modelo si lo deseas. Lo hacen todo sin que tengas que complicarte.

