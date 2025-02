Amazon deja por mucho menos de la mitad de precio este combo de teclado y ratón inalámbricos de Logitech

Te has cansado de los cables y estás buscando un buen ratón y teclado inalámbricos. Te has cruzado con muchas opciones, pero los precios se disparan bastante cuando no hay cables de por medio. Por suerte, la marca Logitech, famosa por sus periféricos de calidad para PC y demás aparatos, ha lanzado en Amazon una de las mejores ofertas que vas a encontrar en combos de teclado y ratón. Una combinación inalámbrica ganadora a un precio irresistible.

Solo por tiempo limitado, puedes disfrutar de un descuento del 63% en la compra del Combo Teclado + Ratón Logitech MK295 en Amazon. Este conjunto suele estar disponible por unos 54 €, pero ahora lo tienes rebajado a menos de 35 €. Es un auténtico chollazo que no deberías dejar pasar si quieres renovar tu equipo. Aunque mejor sigue leyendo, porque vamos a contarte todas sus características y especificaciones para disipar todas tus dudas.

Combo Teclado + Ratón Logitech MK295

El Combo Teclado + Ratón Logitech MK295 es un pack más que recomendable si necesitas un cambio y buscas algo ergonómico, práctico y duradero para tu PC. Ambos accesorios cuentan con la innovadora tecnología SilentTouch, haciendo que el teclado y el ratón hagan un 90% menos de ruido sin perder capacidad de respuesta. Cada pulsación, cada clic, se hacen de forma más discreta, consiguiendo así un entorno mucho más tranquilo y silencioso.

El teclado tiene un diseño QWERTY en español y cuenta con 8 accesos directos a funciones como la reproducción y pausa, el volumen o incluso el acceso directo a un navegador. Además, también tiene teclado numérico completo para agilizar la introducción de datos o la navegación. Su diseño es resistente a salpicaduras, por lo que es ideal si quieres un periférico que garantice seguridad y una larga vida útil. Y sí, también incluye patas ajustables para regular su altura fácilmente.

Por otra parte, el ratón usa tecnología óptica para dar más precisión sin importar la superficie en la que lo uses, además de su ya característico clic silencioso y suave. Lo mejor de este conjunto es que además es inalámbrico. Solo tienes que usar el receptor USB inalámbrico de 2,4 GHz que posee y tendrás un alcance de hasta 10 metros rápido y sin interrupciones garantizado en cualquier aparato al que lo conectes.

De hecho, este combo es compatible con numerosos sistemas operativos y dispositivos, incluyendo videoconsolas. Las pilas que se usan en ambos ofrecen una autonomía de hasta 36 meses en el teclado y 18 meses en el ratón. ¿Se puede pedir más? Pues si a esto le añadimos que el conjunto ahora cuesta tan solo 34,99€, desde luego es imposible pedir más.

