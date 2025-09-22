Semana de la moda: 4 boutiques en Madrid que valen la pena visitar

La semana de la moda no solo se vive en los desfiles que tienen lugar en la ciudad, también se siente en las calles y distintos espacios de la capital a lo largo de todo el año. Te dejo aquí cuatro boutiques multimarca y concept stores que han conseguido consolidarse como puntos de visita para quienes buscan propuestas innovadoras y exclusivas. Desde clásicos consolidados en el barrio de Salamanca hasta nuevas apuestas en Conde Duque, estas tiendas son el escaparate perfecto de moda y estilo de vida.

Mini

Mini, también conocida como minishopmadrid, una boutique multimarca que fusiona moda urbana, inspiración masculina y accesorios. La propuesta de Mini incluye desde las grandes marcas deportivas como Adidas hasta los iconos del estilo clásico como Polo Ralph Lauren.

Ganándose así un espacio en el panorama madrileño gracias a su selección que combina ropa, calzado y complementos, convirtiendo la tienda en un punto de encuentro para quienes buscan renovar su armario con piezas versátiles y actuales.

Ubicación: Calle Conde Duque, 22

Sportivo

Sportivo Store, con casi dos décadas de historia, se ha posicionado como uno de los templos de la moda en Madrid. Fue la primera boutique de su estilo en instalarse en la zona y aún hoy conserva una identidad marcada por la modernidad. Caracterizado por reunir propuestas exclusivas que convierten a la tienda en un referente para quienes buscan un diseño contemporáneo de alta calidad. A su vez, Sportivo abre sus puertas a firmas emergentes, más asequibles, pero con propuestas que refuerzan su compromiso con la innovación.

Sportivo cuenta con dos ubicaciones en Madrid: Calle del Limón, 8 y Conde Duque, 20

Ekseption

Ekseption, fundada en el barrio de Salamanca (1987), es un clásico de la moda de lujo en la ciudad. Esekption ofrece una selección cuidada de diseñadores internacionales de primer nivel y marcas emergentes con una fuerte proyección.

Más allá de la moda, Ekseption amplía su propuesta con productos de belleza y decoraciones de hogar, lo que la convierte en un auténtico espacio para el estilo de vida.

Horarios: de lunes a sábado de 11:00 h a 19:00 h.

La firma cuenta además con una segunda boutique, Ekseption 2, con un enfoque en marcas españolas emergentes como Paloma Wool o Gimaguas. Donde también se pueden encontrar piezas de archivo de colecciones anteriores y artículos vintage, lo que añade un valor diferencial para los coleccionistas y amantes de la moda.

Ubicaciones:

Ekseption: Calle Velázquez 28

Ekseption 2: Marqués de la Ensenada 2

WOW Concept

Para quienes buscan experiencias más allá de la compra, WOW Concept se ha convertido en parada obligatoria.

En WOW se encuentra una gran variedad de cosméticos, accesorios, ropa, tecnología y decoración para el hogar. A toda esta selección se le suma su rooftop, que añade un atractivo adicional: un lugar perfecto para relajarse, comer o tomar algo mientras se contemplan las vistas del centro de Madrid.

Desde los espacios urbanos hasta la exclusividad del barrio de Salamanca, con propuestas innovadoras como WOW Concept, la capital se consolida como un epicentro donde es posible la convergencia de la tradición, el lujo y la vanguardia, con el amor por la moda.

Durante la semana de la moda, estas tiendas se convierten en el mejor complemento a las pasarelas, demostrando que el estilo no solo se ve en los desfiles, sino que también se descubre en cada calle, cada escaparate y cada experiencia de compra.

También te dejo aquí: Las mejores tiendas de lujo de Madrid que no conocías.