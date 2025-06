Playboy te trae el planazo en la coctelería de moda de Madrid este 4 de julio.

La noche del viernes 4 de julio, la coctelería Pensión Mimosas vuelve a celebrar una de sus divertidas fiestas Playboy X Mimosas, una nueva edición de las legendarias fiestas temáticas que mezclan desenfado, estética y mucho brillo.

Playboy, la reconocida marca que, desde hace unos años hasta aquí, trabaja para dar un giro radical en su filosofía de marca, apoya a este local, haciendo coincidir esta fiesta con las celebraciones del Orgullo Gay de Madrid, y presenta una nueva línea de fragancias veraniegas para todos los públicos: unas brumas perfumadas llenas de purpurina para brillar en las noches de verano.

En esta ocasión, el dress code invita al glitter, al brilli-brilli y a los looks más atrevidos para una noche donde lo importante es destacar, compartir flashes y disfrutar de una velada que promete buen ambiente, música y momentos memorables. La pista de baile será el escenario perfecto para quienes no temen brillar —literal y figuradamente— y hacerse unas cuantas fotos para inmortalizar el look.

Además, habrá sorpresas durante la noche para quienes se animen a experimentar con el efecto shimmer, ideal para complementar estilismos veraniegos y dejarse llevar por el espíritu más festivo y desenfadado.

El encargado de la selección de DJ’s para esta fiesta es el DJ y productor musical Meneo, que además de ser resident DJ de las fiestas Playboy X Mimosas, también traerá para esta edición a la DJ Alice Bzz y a Fucknormal.

Datos clave

Dónde: Pensión Mimosas, calle del Marqués Viudo de Pontejos, 9

Cuándo: viernes 4 de julio a partir de las 21:00

Dresscode: Mucho brillo y lentejuelas

Entrada Gratuita.