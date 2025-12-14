LOOP irrumpe en FABRIK con un Año Nuevo de ritmo incesante

La madrugada del 1 de enero de 2026 tiene ya un protagonista claro en el calendario de clubes madrileños. Fabrik abrirá sus puertas para recibir LOOP – NYD 2026, la nueva apuesta de la sala para inaugurar el año con un maratón sonoro que superará las trece horas de música ininterrumpida. Esta primera edición no llega de manera discreta: nace con la ambición de consolidarse como uno de los eventos de referencia dentro del circuito electrónico nacional.

La marca LOOP debutó hace apenas unos meses con el propósito de revitalizar la identidad musical de Fabrik, y su desembarco en Año Nuevo supone una declaración de intenciones. El festival no se limita a reunir nombres de impacto; construye un recorrido por distintos estilos y sensibilidades dentro del techno actual, desde las corrientes más contundentes hasta propuestas más experimentales que crecen en los márgenes del clubbing internacional.

Marco Carola y Paco Osuna, los pilares de un cartel que no da respiro

La main room será territorio del showcase de NOW HERE, un espacio reservado para dos pesos pesados: Marco Carola y Paco Osuna.

Mientras tanto, Satelite acogerá el showcase de MVSON, protagonizado por Mason Collective, uno de los colectivos británicos que más han crecido en los últimos años gracias a un enfoque refrescante que mezcla garage, tech house y ritmos urbanos con naturalidad. Su paso por LOOP llega en un momento de plena expansión para el grupo, que aterriza en Madrid con un directo cargado de identidad propia.

Hangar, Club y Area 19: un recorrido por distintas escenas del clubbing actual

El festival se despliega como un mapa sonoro que permite al público moverse por estilos diversos. En Hangar, el protagonismo será para Andrés Campo, encargado de un takeover que reunirá a Eli Brown, Pan-Pot y Fumi. Tres nombres con trayectorias diferentes pero unidos por una intensidad que encaja a la perfección con el carácter industrial de esta sala.

En el Club, OGUZ continuará la fiesta. Una figura relativamente emergente que se ha ganando un espacio gracias a su estilo personal peculiar y sus sets veloces que mezclan melodía y dureza sin caer en las repeticiones constantes.

El quinto escenario, Area 19, acogerá el debut de MËSTIZA, dúo que ha irrumpido con fuerza en festivales nacionales gracias a su fusión de electrónica contemporánea y raíces sonoras del Mediterráneo. Su incorporación aporta un color distinto a una noche que, aun centrada en el techno, no renuncia a propuestas híbridas.

La fiesta continúa: formato matinal hasta el mediodía del 2 de enero

Fabrik apuesta desde hace años por prolongar sus eventos de mayor afluencia con el formato matinal, y LOOP no será la excepción. Tras el cierre de la noche principal, a las 6:45, la música volverá a encenderse para una sesión especial con algunos de los headliners del propio festival. Una prolongación pensada para quienes buscan exprimir la primera jornada del año sin mirar el reloj.

El público podrá elegir entre varios tipos de entrada:

General, disponible en su sexto tramo por 50 euros.

VIP Experience, segundo tramo a 150 euros.

Backstage Experience, también en segundo tramo, 250 euros.

Para la franja matinal, la entrada VIP se encuentra en su tercer tramo por 70 euros.

Existe además un pack general + matinal, quinto tramo, por 85 euros.

Fabrik, un enclave que vuelve a concentrar la escena electrónica nacional

Situada a las afueras de Madrid, Fabrik se ha consolidado como una de las grandes catedrales electrónicas del país. Su infraestructura —capaz de albergar miles de asistentes, mover grandes producciones técnicas y ofrecer distintas experiencias dentro de un mismo recinto— convierte a la sala en un punto de encuentro para clubbers de diversas generaciones. El acceso, como es habitual, puede realizarse en vehículo privado o a través de los servicios lanzadera que operan desde Madrid durante los grandes eventos.

Con LOOP – NYD 2026, la sala inaugura un año que promete una programación ambiciosa y, según sus responsables, más abierta a propuestas internacionales. El festival no solo celebra la llegada de un nuevo calendario: pretende marcar el pulso de lo que será la temporada electrónica en la capital.