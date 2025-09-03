Hotel Tapa Tour cumple 10 años con seis rutas gastronómicas únicas en Madrid
Hotel Tapa Tour trae del 22 de septiembre al 5 de octubre una ruta por los hoteles más emblemáticos de Madrid que abrirán sus puertas para celebrar el décimo aniversario del Hotel Tapa Tour, un evento gastronómico que convierte la tapa en protagonista. Con seis rutas diferentes, esta cita invita a los foodies a recorrer la ciudad a través de propuestas culinarias exclusivas, acompañadas con vinos y cócteles de calidad.
Diez años con la tapa como protagonista
La esencia de este evento se resume en un objetivo: poner en valor la cocina de los hoteles de Madrid y acercarla a un público amplio mediante un formato tan cercano como la tapa. Este año, cada establecimiento participante ofrece hasta cuatro propuestas diferentes, diseñadas para sorprender y mostrar la versatilidad de la gastronomía hotelera.
Las opciones disponibles incluyen:
- Tapa Nacional acompañada de vinos con Denominación de Origen Ribera del Duero. (Aquí se insertaría el link a la noticia de vinotecas).
- Tapa Fusión con cavas de Guarda Superior D.O. Cava.
- Croqueta de Autor servida con un refrescante Martini Bianco Spritz.
- Tapa Dulce con cóctel o mocktail.
Estas diferentes opciones buscan satisfacer a los foodies, tanto a los amantes de la tradición como a quienes prefieren propuestas creativas.
Seis rutas gastronómicas hoteleras
El Hotel Tapa Tour te propone seis recorridos gastronómicos que invitan a descubrir la cocina de cada hotel, así como también sus terrazas, salones y espacios. Cada ruta está diseñada para facilitar al público una experiencia completa, donde gastronomía y coctelería se dan la mano.
Con un formato dinámico, los asistentes pueden elegir su propio itinerario, degustar distintas tapas en diferentes hoteles y descubrir cómo cada chef tiene su sello propio. La actividad también potencia el turismo urbano en la capital, convirtiendo cada parada en una experiencia,
- Ruta 1: Palacio de los Duques Gran Meliá – VP Plaza España Design Madrid – RIU Plaza España – Barceló Torre de Madrid
- Ruta 2: The Madrid EDITION – UMusic Hotel Madrid – CoolRooms Palacio de Atocha – Casa de las Artes Meliá Collection
- Ruta 3: The Palace Hotel Madrid – Mandarin Oriental Ritz Madrid – Hard Rock Hotel Madrid
- Ruta 4: Gran Hotel Inglés – Four Seasons Hotel Madrid – JW Marriott Hotel Madrid – The Principal Madrid
- Ruta 5: Brach Madrid – Hotel Montera Madrid – Hyatt Centric Gran Vía Madrid – URSO Hotel & Spa
- Ruta 6: Hyatt Regency Hesperia Madrid – InterContinental Madrid – BLESS Hotel Madrid – VP Madroño – Hotel Puerta América
Para conseguir info de las rutas, puedes visitar la página web de Hotel Tapa Tour.
En sus diez ediciones, el Hotel Tapa Tour ha demostrado la fusión entre tradición e innovación que marca la línea de las propuestas: desde una reinterpretación de recetas clásicas con productos locales hasta combinaciones arriesgadas con influencias internacionales. Permitiendo al público disfrutar de la ciudad desde otra perspectiva: la de sus terrazas con vistas, sus rincones históricos y sus espacios contemporáneos.
Un aniversario con proyección
El décimo aniversario del Hotel Tapa Tour no solo busca celebrar el éxito, sino que apunta al futuro de la gastronomía en los hoteles de Madrid. Esta iniciativa contribuye a reforzar y resaltar el papel de los hoteles como centros de gastronomía, más allá de su función como alojamiento. Cada año, este evento demuestra que los hoteles pueden ser puntos de encuentro entre tradición, innovación y hospitalidad.
Con su décima edición, el Hotel Tapa Tour confirma que la tapa, es más que un bocado. Del 22 de septiembre al 5 de octubre, Madrid volverá a ser escenario de esta experiencia única, donde el sabor y la innovación se dan la mano en cada ruta.
Y además de gastronomía, te recomendamos arte. Mucho arte con la apertura de Madrid Gallery Weekend del 11 al 14 de septiembre.