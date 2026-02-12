El Festival Internacional de Magia devuelve el asombro a la capital

Madrid volverá a llenarse de trucos, manos rápidas y miradas incrédulas este invierno. Entre el 12 de febrero y el 15 de marzo de 2026, la ciudad acoge una nueva edición del “Festival Internacional de Magia de Madrid”, una cita que, con el paso de los años, ha dejado de ser una curiosidad para convertirse en una tradición cultural.

El “Festival Internacional de Magia de Madrid” celebra su decimosexta edición en el “Teatro Circo Price”, un escenario que durante varias semanas cambia su rutina habitual para dar espacio a un tipo de espectáculo que sigue atrayendo a públicos muy distintos. Familias, aficionados a la magia y espectadores que simplemente buscan algo diferente se dan cita en un evento que apuesta por el ilusionismo como experiencia escénica.

Una propuesta que ya no sorprende por existir, sino por mantenerse

Que un festival de magia alcance dieciséis ediciones no es casualidad. El “Festival Internacional de Magia de Madrid” ha sabido mantenerse en el tiempo adaptándose al público y al propio lenguaje del espectáculo. La magia que se presenta hoy poco tiene que ver con la de hace una década, y el festival ha acompañado esa evolución.

Al frente del proyecto se encuentra Jorge Blass, una figura habitual en el panorama del ilusionismo español. Su dirección artística ha marcado el tono del certamen, donde conviven números pensados para el gran público con propuestas más cuidadas en lo narrativo y lo visual. Aquí no todo gira en torno al truco. También importa cómo se cuenta.

El “Teatro Circo Price”, algo más que una sede

El “Teatro Circo Price” vuelve a ser el centro del festival. No solo por capacidad o ubicación, sino por lo que representa. Su vinculación histórica con el circo y el espectáculo lo convierte en un espacio reconocible para un evento que juega con la sorpresa y la puesta en escena.

Durante algo más de un mes, el teatro acogerá funciones repartidas a lo largo de varias semanas. Esa continuidad permite que el festival no se viva como un acontecimiento puntual, sino como una presencia constante en la agenda cultural de la ciudad.

La gala que articula el festival

Dentro del programa, la “Gala Internacional de Magia en Escena” ocupa un lugar central. Se celebrará entre el 18 de febrero y el 15 de marzo de 2026 y reúne a varios magos en un mismo espectáculo. No hay un único estilo ni una narrativa cerrada. La gala funciona como una sucesión de números que muestran distintas formas de entender la magia actual.

Grandes ilusiones, efectos visuales, momentos de humor y números más silenciosos se alternan sobre el escenario. El resultado es un espectáculo variado, pensado para mantener la atención del público sin caer en la repetición.

Cuando la magia sucede a pocos centímetros

El festival arranca antes de la gala principal con una propuesta distinta. Del 12 al 15 de febrero, la Sala Parish del “Teatro Circo Price” acoge “Magia de Cerca”, un formato que elimina la distancia entre el artista y el espectador.

Aquí no hay escenografía grandilocuente ni luces que distraigan. Todo ocurre muy cerca. Las manos, las miradas, los pequeños gestos. El público observa con atención porque sabe que cualquier detalle cuenta. Para muchos, este tipo de magia resulta incluso más impactante que los grandes números.

Diferentes maneras de provocar el asombro

El “Festival Internacional de Magia de Madrid” reúne a artistas de distintos países y trayectorias. Esa variedad se nota en el escenario. Hay números clásicos reinterpretados y propuestas más contemporáneas que juegan con la mente del espectador o con la narrativa del espectáculo.

La programación evita la sensación de uniformidad. Cada función tiene su propio ritmo y su propia intención, algo que mantiene vivo el interés del público a lo largo de las semanas.

Un evento que trasciende lo escénico

Más allá de las funciones, el festival se ha convertido en un reclamo cultural para la ciudad. El “Festival Internacional de Magia de Madrid” atrae a visitantes de fuera y refuerza la oferta cultural de Madrid durante los meses de invierno, una época en la que la agenda busca propuestas capaces de sostener el interés.

La magia funciona aquí como un lenguaje común. No exige conocimientos previos ni una lectura compleja. Basta con sentarse y dejarse llevar.

Una cita que ya forma parte del calendario

Con dieciséis ediciones a sus espaldas, el “Festival Internacional de Magia de Madrid” ya no necesita presentaciones. Se ha ganado su espacio en el calendario cultural madrileño y vuelve este invierno con la intención de repetir una fórmula que sigue funcionando.

Durante varias semanas, el “Teatro Circo Price” se convierte en un lugar donde lo imposible, al menos sobre el escenario, parece tener sentido.

