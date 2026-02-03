Usera se transforma: guía completa para vivir el Año del Caballo en Madrid

El distrito madrileño de Usera, epicentro de la comunidad china en España, despliega desde mediados de febrero un programa cargado de simbolismo. Exposiciones, ópera al aire libre y rutas botánicas marcan la bienvenida al nuevo ciclo lunar.

Si hay un lugar en Madrid donde el calendario cambia de ritmo y color en estas fechas, ese es Usera. El barrio, convertido ya de facto en el «Chinatown» de la capital, se prepara para su momento más importante del año. A partir del próximo 11 de febrero se dará el pistoletazo de salida oficial a la programación, aunque los platos fuertes culturales se cocinarán a fuego lento entre el 16 de febrero y el 5 de marzo.

Este 2026, bajo la vibrante influencia del Año del Caballo de Fuego, la Junta Municipal y diversas asociaciones han tejido una agenda que huye del tópico fácil para adentrarse en la raíz de la tradición. No se trata solo de desfiles; se trata de entender una cultura milenaria a través de sus plantas, su música, su teatro y su caligrafía.

El arte como puente entre dos mundos

La celebración arranca apelando a la vista. Desde el lunes 16 de febrero, el Centro Sociocultural Cánovas del Castillo acoge una muestra que ya es tradición: los Carteles del Año Nuevo Chino. Esta exposición, visitable hasta el 5 de marzo, permite ver cómo la iconografía del Caballo ha sido reinterpretada por distintos artistas, fusionando la estética roja y dorada tradicional con diseños gráficos contemporáneos.

Apenas un día después, el martes 17, se inaugura en la sala de exposiciones del Centro Cultural Usera 1 la muestra «Dos culturas, un amor». El título es toda una declaración de intenciones. Hasta el 1 de marzo, este espacio servirá de diálogo visual entre España y China, explorando los puntos de conexión emocional y artística entre ambas comunidades, que en este distrito conviven puerta con puerta.

Sábado 21: El epicentro de la fiesta

Sin embargo, si hay una fecha que hay que marcar en rojo en la agenda, es el sábado 21 de febrero. Usera vivirá una eclosión de actividades concentradas, en su mayoría, en el Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella, un espacio recuperado que se ha convertido en el pulmón verde y cultural del distrito.

La mañana comenzará a las 11:00 horas con una propuesta doble para perfiles muy distintos. Por un lado, los amantes de la naturaleza podrán unirse a la senda «Las plantas de la China». No es un paseo cualquiera; es una ruta botánica guiada para descubrir qué especies vegetales de origen asiático han echado raíces en nuestros parques y cuál es su simbolismo medicinal y místico en Oriente.

A la misma hora, 11:00, pero en el interior del centro, la destreza manual será la protagonista con el taller Celebramos el Año Nuevo del Caballo con papiroflexia. El arte de plegar papel, lejos de ser un juego infantil, es una disciplina de concentración y paciencia, valores intrínsecos al nuevo año que entra.

Música mestiza y sombras en la tarde

El ambiente festivo subirá de decibelios a mediodía en Usera. A las 12:00 horas, la explanada del Maris Stella servirá de escenario para el concierto especial de la Banda de Música de Vallecas. La elección de una banda castiza para celebrar una fiesta oriental es el mejor ejemplo de la integración que busca el evento: pasodobles y partituras tradicionales chinas sonarán en el mismo repertorio en honor a la Fiesta de la Primavera.

Tras el descanso del almuerzo, la magia regresará a las 16:30 horas con un taller que promete ser fascinante tanto para niños como para adultos: Creación de marionetas de Java y sombras chinescas. Este teatro de sombras, patrimonio inmaterial, es una de las formas más antiguas de narrar historias. Los asistentes aprenderán a fabricar sus propias siluetas para proyectar leyendas de dragones y caballos sobre el lienzo blanco.

El gran cierre: Ópera y tinta

La jornada del sábado 21 culminará con uno de los espectáculos más visuales y sonoros que se pueden presenciar: la Ópera China. A las 18:00 horas, la Explanada de la Junta Municipal del Distrito de Usera se transformará en un escenario imperial. Maquillajes dramáticos, vestuarios de seda bordada y falsetes imposibles tomarán la calle para narrar epopeyas clásicas, sacando este arte de los teatros cerrados para ofrecerlo al vecindario.

Pero la fiesta en Usera no acaba ese fin de semana. La programación guarda un último cartucho para el sábado 28 de febrero. De vuelta en el Maris Stella, a las 12:00 horas, el Taller de caligrafía china invitará a los asistentes a mancharse las manos de tinta. En la era digital, volver al pincel, al papel de arroz y al trazo meditado es casi un acto de rebeldía y meditación.

Usera demuestra un año más que el Año Nuevo Chino es mucho más que un cambio de fecha; es una oportunidad para viajar a 9.000 kilómetros de distancia sin salir de Madrid, celebrando la llegada del Caballo con arte, naturaleza y comunidad.

