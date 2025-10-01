Cuatro restaurantes asequibles en Madrid con calidad y tradición

En Madrid hay miles de opciones para degustar una buena comida sin dejarte el bolsillo, recorriendo un mapa de sabores que combina tradición, innovación y autenticidad. Te dejo aquí cuatro restaurantes con una carta variada de precios (y la mayoría por menos de 20€).

Tropicalista

En la calle de la Ballesta, Tropicalista se abre paso con un concepto rompedor que huye de los tópicos asociados a Brasil. Su propuesta sorprende por un diseño interior de estilo industrial y una carta en la que la mayoría de los platos se sitúan por debajo de los 20 euros. El resultado es una experiencia gastronómica y de coctelería que apuesta por una imagen urbana, cosmopolita y diversa.

En Tropicalista se reivindica esa riqueza de fusiones con un sello propio, donde lo importante es el sabor, la calidad y la experiencia que acompaña cada plato.

Ubicación: C/ de la Ballesta, 2

Baldoria

En la calle José Ortega y Gasset, Baldoria se presenta como un auténtico restaurante italiano centrado en el producto, la calidad y el servicio, entrando en el TOP 50 de mejores pizzas en el mundo. Con precios que también rondan los 20 euros, este espacio refleja un concepto gastronómico basado en el origen y el disfrute. Traída de Italia y combinada con productos de temporada. Baldoria refuerza su idea de vivir la cocina italiana como si estuviera en casa. La propuesta se completa con un toque lúdico que baja a tierra la experiencia gastronómica, mostrando que la tradición italiana puede ser también sinónimo de diversión.

Ubicación: C/ José Ortega y Gasset, 100

Nantes

En la calle Maestro Arbós, Nantes ofrece un menú del día completo: entrante, principal, postre y bebida por 16,50 euros. Su origen es un homenaje a las zanahorias de la variedad Nantes que cultivaba el abuelo Pablo en el sur de Madrid. El nombre de Nantes es, por tanto, un tributo tanto a su memoria como a los oficios y tradiciones que marcaron una época.

Hoy, el local propone una cocina de barrio que ha sabido dar el salto a la Guía Michelin 2025, sin perder la cercanía ni la autenticidad. Se trata de una combinación de alta cocina con raíces familiares que convierte cada plato en un relato gastronómico.

Ubicación: C/ Maestro Arbós, 15

Casa Sotero

Fundada en 1934 por Sotero García y Julia, Casa Sotero se ha convertido en una institución de la hostelería madrileña. Su primera ubicación fue en Bravo Murillo, en pleno barrio de Tetuán, donde ganó fama gracias a la mano culinaria de Julia y al empeño de toda la familia por sacar adelante la taberna en tiempos convulsos de Guerra y Posguerra.

Hoy, continúa siendo un lugar donde la tradición convive con los medios actuales para seguir transmitiendo un legado de hospitalidad y servicio.

Ahora ubicado en la calle José Castán Tobeñas, Casa Sotero mantiene precios en torno a los 20 euros y sigue siendo un punto de encuentro para quienes buscan una taberna con historia y autenticidad en Madrid.

Ubicación; C/ José Castán Tobeñas, 1

Tropicalista, Baldoria, Nantes y Casa Sotero representan cuatro formas distintas de disfrutar la gastronomía en Madrid. Desde la innovación cosmopolita hasta la tradición familiar y la autenticidad histórica, todos comparten un mismo principio: ofrecer calidad, sabor y hospitalidad a precios accesibles. En un momento en el que la cocina se ha convertido en parte esencial de la cultura urbana, estos restaurantes demuestran que comer bien en Madrid es posible.

Si quieres conocer más variedad gastronómica para cenar, te dejo un listado aquí.