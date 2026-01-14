Preocupación entre los expertos: la IA y los satélites revelan que en el Serengueti faltan casi un millón de ñus

La Gran Migración del Serengueti podría estar atravesando una crisis sin precedentes. Durante décadas, la presencia masiva de ñus garantizó el equilibrio ecológico de esta llanura africana.

No obstante, el avance de la inteligencia artificial y la observación por satélite muestra que las cifras reales de animales son muy inferiores a las que se manejaban hasta ahora.

Los nuevos datos, obtenidos mediante tecnologías de alta precisión, cuestionan los métodos tradicionales de recuento y obligan a replantear el futuro de uno de los ecosistemas más emblemáticos del mundo.

La alerta científica sobre la desaparición de ñus en el Serengueti

La preocupación surge tras un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Oxford, que ha empleado algoritmos de inteligencia artificial para analizar imágenes satelitales del ecosistema del Serengueti.

Según los resultados publicados en la revista PNAS Nexus, el número de ñus que participan en la migración anual podría ser muy inferior a lo estimado en los censos convencionales.

Mientras que los datos oficiales de 2023 hablaban de una población cercana a los 1,4 millones de ejemplares, el análisis automatizado sugiere que el número real de animales detectados oscila entre 500.000 y 530.000.

Esta diferencia, cercana al millón de individuos, plantea un escenario alarmante para una especie clave en la cadena trófica de la región.

Cómo la inteligencia artificial y los satélites han cambiado el recuento de la fauna del Serengueti

Durante más de medio siglo, el censo de grandes herbívoros en África se ha basado en sobrevuelos en avioneta. Aunque este método permitió obtener estimaciones generales, su margen de error era elevado debido a la velocidad de vuelo, la densidad vegetal y la dispersión de las manadas.

La tecnología satelital ha supuesto un salto cualitativo. Las imágenes de alta resolución permiten analizar superficies de miles de kilómetros cuadrados con un nivel de detalle imposible de alcanzar mediante observación humana directa.

Al aplicar modelos de inteligencia artificial entrenados para identificar animales, los investigadores han podido detectar patrones más precisos y consistentes. Este enfoque ha revolucionado la comprensión de la Gran Migración, ofreciendo una fotografía mucho más realista del estado actual de la fauna salvaje.

Posibles causas del descenso y cambios en las rutas migratorias en el Serengueti

La gran incógnita es qué ha ocurrido con los cientos de miles de ñus que no aparecen en los registros más recientes. Una de las hipótesis apunta a una disminución real de la población provocada por la presión humana, la caza furtiva, la expansión agrícola y los efectos del cambio climático sobre los pastizales.

Otra posibilidad es que las rutas migratorias estén cambiando. Las lluvias irregulares y los episodios climáticos extremos podrían estar fragmentando las manadas y desplazándolas fuera de las áreas tradicionalmente monitorizadas, lo que dificultaría su detección.

Sea cual sea la causa, el impacto no se limita al ámbito ambiental. El turismo de naturaleza, uno de los principales motores económicos de la región, depende en gran medida de la presencia de estas migraciones masivas.

Los expertos coinciden en que será necesario combinar tecnología, conservación y políticas públicas para evitar que este declive se convierta en irreversible.