El portentoso olivo que plantaron los romanos en Tarragona y aún sigue vivo: el carbono-14 lo data en 1700 años

En el sur de Cataluña, hay un olivo que fue plantado cuando el Imperio romano aún gobernaba Hispania. Hoy en día, este coloso vegetal aún continúa dando aceitunas.

Su longevidad, confirmada por la ciencia, lo ha situado como uno de los grandes tesoros naturales de España y en una referencia mundial del patrimonio vegetal. ¿Quieres saber cuáles son sus características y su importancia?

El olivo romano de Tarragona que sigue vivo tras 17 siglos

La Farga del Arión es un olivo monumental situado en Ulldecona, en la comarca del Montsià (Tarragona). Su edad no se basa en cálculos aproximados, sino en una datación científica mediante carbono-14 que fija su plantación en el año 314 d. C., lo que supone más de 1.700 años de vida.

Según informa Árbol y Bosque del Año, el estudio fue realizado por el Laboratorio de Dasometría de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), bajo la dirección del catedrático Antonio Prieto, empleando un método considerado especialmente fiable en árboles milenarios de crecimiento irregular.

El emplazamiento del ejemplar, junto al trazado histórico de la Vía Augusta, refuerza su origen romano y su valor como testigo directo del tránsito comercial y militar de la antigüedad.

El olivo más grande de Cataluña: dimensiones récord y estado de conservación

Además de su edad excepcional, La Farga del Arión destaca por unas dimensiones que la convierten en el olivo más grande de Cataluña.

El tronco alcanza más de 8 metros de perímetro medidos a 1,30 metros del suelo, mientras que su base supera los 18 metros. Su altura ronda los 6,5 metros, con una copa imponente que ha ofrecido sombra durante generaciones.

Lejos de presentar signos de decadencia, el árbol mantiene una notable vitalidad y capacidad productiva.

Este estado de conservación fue clave para que la Generalidad de Cataluña lo declarara Árbol Monumental en 1997 y para que, en 2006, la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) lo reconociera como el mejor olivo monumental de España.

El aceite milenario que nace de un olivo plantado en época romana

La continuidad de este coloso vegetal está estrechamente ligada a la familia Porta i Ferré, propietaria de la finca Molí de la Creu desde 1884. En lugar de aislar el árbol como una pieza museística, han apostado por integrarlo en una explotación agrícola respetuosa, manteniendo la tradición olivarera.

De este y otros ejemplares históricos elaboran un aceite exclusivo que se comercializa bajo la marca El Vilar Mil·lenari, amparado por la Marca de Garantía Aceite Farga Milenaria.

Se trata de un producto singular que conecta directamente al consumidor con árboles que ya existían en tiempos del Imperio romano.

Olivos milenarios en el Sénia: un patrimonio natural en riesgo

La Farga del Arión es el emblema de un paisaje único en Europa. En el Territorio Sénia, que abarca zonas de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Aragón, se concentra la mayor densidad de olivos milenarios del mundo.

Un inventario iniciado en 2008 identificó más de 4.000 ejemplares con troncos superiores a 3,5 metros de perímetro, cifra que actualmente supera los 5.000.

Pese a iniciativas como el Museo Natural de Olivos Milenarios del Arión y el auge del oleoturismo, asociaciones locales alertan de una protección legal todavía insuficiente y de la falta de compensaciones económicas para los propietarios que preservan estos árboles frente a modelos agrícolas intensivos.