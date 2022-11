Toda la verdad de la decisión de Luis Enrique con Gayá

El día no ha sido sencillo en la concentración de España en la Qatar University. Aunque las declaraciones de Luis Enrique a la conclusión del duelo amistoso que enfrentó a la Selección y a Jordania en Ammán dejaban entrever que José Luis Gayá no iba a continuar su andadura en el Mundial, hasta que no ha sido una realidad la tristeza por la marcha de un compañero muy querido no se ha extendido tanto en el cuerpo técnico del combinado nacional como en la plantilla. «Le ha pasado al que menos se lo merecía», aseguran fuentes autorizadas del vestuario.

La decisión se tomó en Doha sobre las 8:30 hora española, dos más en Qatar, de la mañana. En ese momento, las redes sociales de la selección española publicaban un mensaje donde se aseguraba que el capitán del Valencia no iba a seguir, aunque inmediatamente tuvo que ser borrado, ya que no podía ser oficial porque faltaba el OK de la FIFA. La confirmación llegó a las 14:16, cuando, esta vez sí, comunicación de la RFEF publicada un nuevo mensaje donde confirmaba que Gayá dejaba la Selección y, minutos después, que Alejandro Balde iba a ser su sustituto.

En ese momento, las críticas a Luis Enrique empezaron a llegar. Eran varios los que comparaban lo que le ha pasado a Gayá con lo que le sucedió a Sergio Busquets en la Eurocopa de 2021, cuando por culpa del coronavirus el centrocampista se perdió los dos primeros partidos de España en la fase de grupos. Es cierto que esa vez sí esperaron al capitán, pero en esta ocasión hay un matiz importante que ha llevado al seleccionador a tomar esta dolorosa decisión.

Y es que, el asturiano sabe que la posición de lateral izquierdo es muy específica y tenía miedo de que Jordi Alba sufriese cualquier percance, lo que hubiese dejado desprotegido el carril zurdo. La ausencia del valenciano se iba a prolongar entre una semana y 10 días, tiempo suficiente para que no llegue al debut contra Costa Rica y ser seria duda para el duelo contra Alemania.

Por este motivo, Luis Enrique se ha decantado por prescindir de Gayá y citar a Balde, que estaba concentrado en Sevilla con la selección española sub-21. El jugador del Valencia ya está rumbo a España, mientras que el barcelonista llegará a Doha a lo largo de la jornada del sábado, por lo que no entrenará junto a sus compañeros hasta el domingo.