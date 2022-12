Marruecos juega por África. Los Leones del Atlas serán el primer equipo africano que juegue unas semifinales. El duelo contra Francia será histórico, aunque los marroquíes no se quieren seguir alargando su idilio con un Mundial donde son locales cada vez que juegan. Miles son los aficionados que se han desplazado y lo seguirán haciendo en las próximas horas desde territorio marroquí a Qatar, pero además tienen de su lado a todo el pueblo árabe.

«Les he dicho que hemos venido a cambiar la mentalidad de nuestro continente. No hemos llegado aquí por casualidad, pero les he dicho que no nos podemos conformar. Tenemos confianza y hemos tenido el recorrido más complicado. Nos han eliminado muchas veces y seguimos aquí. Vamos a luchar por seguir adelante, por los países africanos, por el mundo árabe. Nuestro país respeta todas las culturas, somos acogedores y a veces no pedimos nada cambio», aseguró Walid Regragui en la rueda de prensa previa al duelo contra Francia.

Los tres intentos africanos

Marruecos venció la maldición de los cuartos de final para un país africano tras ganar a Portugal por 1-0. Antes, lo habían intentado otras tres selecciones, pero ninguna lo logró. Camerún fue la primera en el Mundial que se celebró en Italia en 1990. En Corea y Japón 2002 llegó el turno de Senegal, mientras que en Sudáfrica 2010 la que se quedó muy cerca fue Ghana.

Los primeros africanos en alcanzar los cuartos en un Mundial, los Leones Indomables, estuvieron cerca de llegar a semifinales. Cuando Roger Milla lanzó una asistencia a Eugène Ekeke para ponerse con ventaja de 2-1 contra Inglaterra en el minuto 65, Camerún tiene un pie en semifinales. Pero Gary Lineker empató de penalti, y marcó de nuevo en la prolongación para acabar con el sueño camerunés.

Los Leones de Senegal alcanzaron los cuartos de final en su primera participación en 2002. También dieron un gran golpe, derrotando al último campeón y favorito, Francia, en el partido de inauguración. Tras empatar con Dinamarca (1-1) y Uruguay (3-3), Senegal continuó su camino. En octavos de final, derrotó a Suecia con un gol de oro, gracias a un doblete de Henri Camara. Luego, llegaron los cuartos y su aventura se acabó tras perder contra Turquía con otro gol de oro.

Ghana también lo tuvo cerca en 2010. Los estrellas negras cayeron en la tanda de penalti contra Uruguay tras un partido loco. Asamoah Gyan lanzó a la madera un penalti en el minuto 121 de la prórroga que le hubiese dado el pase. Luego, la lotería les dejó fuera.