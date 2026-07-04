Klopp confirma el bombazo y acepta ser el nuevo seleccionador de Alemania

Jürgen Klopp ha confirmado el bombazo y está muy cerca de convertirse en el nuevo seleccionador de Alemania. Después del despido de Julian Nagelsmann tras su trágico Mundial en el que cayó en dieciseisavos ante Paraguay, la tetracampeona del mundo está negociando con el entrenador de 59 años y ya ha confesado haber aceptado el cargo a la espera de la decisión definitiva que tome la federación germana.

Klopp declaró este sábado que todo llevará tiempo y que «tendrán que ser conversaciones intensas», puesto que «los problemas que tenemos en este momento» con la ‘Mannschaft’, según añadió, «no están relacionados con la persona de Julian Nagelsmann». Alemania lleva tres Mundiales consecutivos sin pasar de octavos y eso hizo que la selección quiera un cambio radical y construir un proyecto desde cero después de la Copa del Mundo.

La DFB anunció la dimisión de Nagelsmann tras casi tres años en el cargo, y Klopp, exentrenador de Borussia Dortmund y Liverpool FC, había sido considerado ya anteriormente candidato para ser seleccionador de Alemania. Ahora es director de fútbol global para Red Bull GmbH y lleva sin dirigir un banquillo desde que dejó los ‘reds’ en el verano de 2024. Durante los últimos meses había estado fuertemente relacionado con el Real Madrid, pero Florentino Pérez se decantó por José Mourinho y eso ha dejado todo de cara para que Klopp ejerza su primer cargo con una selección nacional.

«Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más en el Liverpool. Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado. Estoy listo», afirmó en su entrevista un Klopp que luego definió a Nagelsmann como un «entrenador extraordinario» y señaló que la situación sería muy diferente si Alemania no hubiera perdido contra Paraguay.

«Pero ahora las cosas son como son. Julian ha dimitido y la DFB está buscando nombrar a un sucesor; como parte de sus deliberaciones, se han puesto en contacto conmigo», comentó Klopp al respecto. Por último, admitió haber charlado con su jefe en Red Bull, Oliver Mintzlaff, y dijo que hay que hallar una solución. No en vano, Klopp tiene contrato hasta 2029 con el grupo empresarial de la bebida energética.

Klopp acepta el reto

El alemán explicó que sólo lleva 19 meses en Red Bull y al final su empleador, Oliver Minzlaff, debe dar luz verde a su marcha y «salir bien parado» en las negociaciones. Klopp sugirió, no obstante, que su jefe podría dejarle marchar. «Sé que el fútbol alemán también le importa mucho y, por eso, está muy abierto a mantener esta conversación (…)», señaló.

Sostuvo que, tras quedar Alemania apeada en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al caer en la tanda de penaltis ante Paraguay (4-3) después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, «está completamente claro que la responsabilidad no recae únicamente en el seleccionador, ni mucho menos».

«El fútbol alemán se encuentra ahora en una especie de punto de inflexión. Tenemos que cambiar muchas cosas de manera profunda. Que al final sea yo quien asuma el cargo, o cualquier otra persona, no cambia el hecho de que esas transformaciones son necesarias», enfatizó.