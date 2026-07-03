Oficial: Nagelsmann dimite como seleccionador de Alemania

Ya es oficial. Julian Nagelsmann ha dimitido como entrenador de Alemania tras el fracaso en el Mundial. Así lo confirmó la Federación Alemana de Fútbol (DFB) en un comunicado tras la reunión entre las dos partes. El seleccionador se marcha después de tres años en el cargo y suena Jürgen Klopp para sustituirle.

«Los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión de la DFB decidieron hoy, por unanimidad y a propuesta del presidente, Bernd Neuendorf, rescindir con efecto inmediato la relación contractual con el seleccionador nacional», señaló la federación.

Según la DFB, el propio Nagelsmann había solicitado la víspera durante una conversación confidencial con la dirección de la federación, ser relevado de sus funciones «tras el decepcionante desarrollo» del Mundial, en el que Alemania quedó apeada en los dieciseisavos de final tras caer en la tanda de penaltis ante Paraguay (4-3) tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.