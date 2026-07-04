El seleccionador de Egipto politiza el Mundial luciendo una bandera de Palestina tras eliminar a Australia

Egipto ha politizado el Mundial. Después de que la selección africana lograse este viernes su clasificación a los octavos ante Australia, su seleccionador, Hossam Hassan, incendió las redes sociales después de lucir en el césped la bandera de Palestina. Un mensaje político que ha generado controversia por usar los focos de un escenario deportivo para transmitir una ideología sensible en Estados Unidos.

Hasta el pitido final, Egipto vivió una fiesta de fútbol. Los faraones habían ganado en la tanda de penaltis después de que el partido acabara 1-1 en 120 minutos. Una hazaña que habrían logrado por segunda vez en toda su historia después de una racha de cuatro veces consecutivas perdiendo desde los once metros. Además de ser la primera eliminatoria de un Mundial que superan desde que se creó la Copa del Mundo.

Todo ello atraía los focos, pero su entrenador quiso utilizar el momento para sacar una bandera de Palestina y relucirla ante los aficionados egipcios cuando el estadio estaba prácticamente vacío. En zona mixta, Hassan quiso lanzarles un mensaje de apoyo: «A todos los palestinos les deseo lo mejor. Mi corazón y mi alma están con ellos. Solo miren lo feliz que están por nosotros. Darles las gracias a todos por su apoyo. Que Dios les dé éxito. Le dedico esta victoria al pueblo egipcio y palestino», dijo.

Egyptian head coach Hossam Hassan brought a Palestine flag onto the pitch after Egypt’s historic victory over Australia pic.twitter.com/eaO37UUp8V — Leyla Hamed (@leylahamed) July 3, 2026

Palestina no se clasificó para este Mundial después de caer en la fase de clasificación. «Hemos logrado honrar a los árabes, y nosotros formamos parte de ellos. Alabado sea Dios. Enhorabuena a Egipto, al mundo árabe y a África. Por supuesto que recé, pensaba en los aficionados, e incluso durante la tanda de penaltis estaba rezando y pedía: ‘Dios, deja que el pueblo egipcio esté feliz, no lo decepciones’», añadió.

«Enhorabuena a las naciones árabes y africanas, a nuestros hermanas y hermanos palestinos, que Dios los proteja y se apiade de ellos. Esta victoria es para el pueblo egipcio. Al final todos llorábamos. Ha sido muy difícil y queríamos hacer felices a nuestra gente», zanjó el seleccionador de Egipto.