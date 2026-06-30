Alemania ya es un desastre en los Mundiales: tercera vez consecutiva sin llegar a octavos

Alemania deambuló, otra vez, en un Mundial. Con las expectativas de devolver a una de las selecciones más potentes de Europa al mapa después de 12 años de duros reveses, la tetracampeona del Mundo volvió a bajar a los infiernos, cayendo antes de octavos ante Paraguay. Un bombazo que evidencia la necesidad extrema de cambios urgentes, tanto con Nagelsmann como en la plantilla.

Ante la selección sudamericana demostró lo que le lleva pasando durante más de una década: ser superior sin matar los partidos. Y en una competición que te castiga al mínimo error, Alemania cayó de nuevo en la trampa. Esta vez llegaron más lejos, muriendo en los penaltis con Woltemade y Tah como verdugos de toda esta historia. También tuvo mérito el partidazo del portero paraguayo Orlando Gill, pero los problemas vienen de mucho más atrás.

No hubo explicación ni para los jugadores ni para el cuerpo técnico. Todo silencio. No tuvieron forma de argumentar por qué desde 2014 no habían logrado estar entre las 16 mejores selecciones, o lo que es lo mismo, tres Mundiales consecutivos (Rusia, Qatar y Estados Unidos) sin llegar a octavos. «Fuimos eliminados en fase de grupos dos veces, y ahora superamos una ronda más. Es difícil de asimilar para una nación como Alemania. Pero sigo convencido de que Nagelsmann debe continuar», explicó Rudi Völler, el primero que dio la cara tras la debacle.

Un peso pesado como Kimmich fue más contundente en lo inadmisible que es que Alemania no lograse pasar de ronda: «Debíamos tener calidad para ganar a Paraguay. No jugamos contra grandes rivales y, salvo Curazao, tuvimos muchos problemas contra el resto, que no son élite. Esa es la verdad». Otros como Havertz solo le salió del corazón pedir perdón: «Con el respeto. Si te elimina Paraguay, es que algo está mal. Caer tan pronto una y otra vez significa que tampoco lo merecemos», dijo.

Nagelsamnn, señalado de la pesadilla de Alemania

La prensa germana puso a Nagelsmann como el principal culpable de la eliminación del Mundial. Con contrato hasta 2028, su futuro se postula muy complicado, aunque su deseo es seguir: «Si te eliminan contra Paraguay, no somos un equipo de primer nivel. Ya no. Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania», dijo en rueda de prensa.

La decadencia de Alemania es brutal. Desde aquel gol de Mario Götze a Argentina para ganar su cuarto Mundial, no han sido los mismos. En Rusia cayó en fase de grupos, algo que no había ocurrido en 80 años, algo que también repitió en Qatar. Esta vez volvió a desplomarse en una eliminatoria, pero el avance no es suficiente. Los germanos ya no son aquella selección que asustaba al mundo.