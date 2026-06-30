La reflexión de Klopp tras el fracaso de Alemania en el Mundial: «No lo demostraron en el campo…»

Alemania dice adiós al Mundial 2026 tras caer derrotada ante Paraguay en los dieciseisavos de final. La cuatro veces campeona del mundo cayó en los penaltis después de que Tah mandara a las nubes un balón en la pena máxima definitiva. El jugador del Bayern fue protagonista de la acción más polémica del partido después de que el árbitro le invalidara un gol a la salida de un córner en la prórroga. Jürgen Klopp se mostró muy duro con la selección alemana tras una eliminación histórica.

Alemania volvió a fracasar en un mundial en la tarde del lunes en Estados Unidos tras caer derrotada ante Paraguay en la primera ronda eliminatoria del Mundial 2026. La cuatro veces campeona del mundo dijo adiós en dieciseisavos tras caer en la tanda de penaltis de un partido al que se fue a la prórroga tras empatar a un tanto y acabó pereciendo después de que Tah mandara a las nubes un balón decisivo.

Tah también fue protagonista de una jugada que va a traer cola, ya que el árbitro, tras consultar con el VAR, anuló un tanto al central a la salida de un córner en el minuto 101 de partido. El equipo arbitral invalidó el tanto que sería de la victoria por la nueva norma que no permite los bloqueos dentro del área a la hora de realizar un saque de esquina. Sobre ello opinó Jürgen Klopp, que incluso dejó caer un palo al Arsenal por esta polémica ley de la FIFA.

Klopp, muy duro con Alemania

Jürgen Klopp ha sido tendencia durante este mes de Mundial por sus comentarios futbolísticos en la televisión alemana y, lógicamente, también se han hecho virales sus declaraciones después de la eliminación de la cuatro veces a manos de Uruguay. «Si eso es un gol anulado, entonces el Arsenal no sería campeón inglés. Marcaron el 60% de sus goles así», dijo el ex del Liverpool sobre el polémico gol anulado a Tah que habría supuesto la clasificación de Alemania para los octavos de final del torneo.

Klopp también se mostró duro con los jugadores y el planteamiento de Alemania. «Hay 500.000 maneras de ganar un partido de fútbol. Solo hay que encontrar una. Hay que atacar por las bandas. No hay alternativa. Todos sabemos lo bien que juegan estos chicos, pero no lo demostraron en el campo», analizó.

«Podemos hablar de la DFB (Federación Alemana de Fútbol). Es absolutamente necesario cambiar algunas cosas. Podemos empezar con la categoría sub-10 y esperar unos años para ver los resultados», dijo un Jürgen Klopp que es el gran favorito para sustituir a Julian Nagelsmann como seleccionador del cuadro germano a partir de este verano.