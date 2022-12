Guti se ofrece para ser seleccionador español: «Me veo preparado, creo en mí»

Luis Enrique ya es historia de la Selección Española. Su puesto lo va a ocupar otro Luis, el hasta ahora técnico de la Sub-21 De la Fuente, aunque ha habido más candidatos sobre la mesa. El que no estaba en las quinielas era José María Gutiérrez, que sin embargo reconoce que le encantaría ser seleccionador y asegura estar preparado.

Preguntado por ello en El Chiringuito, Guti no se cortó: «Me encantaría ser seleccionador de España. Sería increíble ser seleccionador de tu país». «¿Te verías capaz?», la preguntó Pedrerol. «Por supuesto. Obviamente. Creo en mí y sigo diciendo que lo que quiero ser es entrenador», contestó Guti, que espera una oferta ilusionante para volver a los banquillos.

«Llegará la oportunidad»

«En los últimos meses he tenido ofertas… Pero aquí estoy. Falta que alguna me ilusione. Me han ofrecido más fuera que en España. Y eso no me sorprende. La gente se acuerda del Guti jugador y ya está. Es la realidad y no pasa nada. Si de verdad lo haces bien y crees en ti llegará la oportunidad, seguro. Todavía soy joven», añadió el ex técnico del Almería, su última aventura en los banquillos.

Ahora quiere iniciar un proyecto, sentar las bases, participar en la confección de la plantilla y no llegar como apagafuegos: «Me apetece coger un equipo desde el principio, hacer la plantilla e involucrarme en todo. Ser entrenador te engancha de verdad. Cuando era jugador no me planteé ser entrenador». OKDIARIO ya desveló hace unos meses que Guti tuvo una oferta de Turquía, concretamente del Kasimpasa, pero decidió no aceptar la propuesta esperando algo que le llenara de verdad, sea en España o en el extrajero.