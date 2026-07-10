Este es el partido de hoy viernes 10 de julio en el Mundial 2026: horario y dónde verlo por TV en directo y en vivo gratis

Seguimos avanzando en el Mundial 2026 y tras conocer al primer semifinalista, hoy, viernes 10 de julio, se juega el España – Bélgica, que es el segundo partido de los cuartos de final de la Copa del Mundo. La selección española espera cumplir con su favoritismo y cargarse al combinado belga, pero lo que está claro es que será un choque reñido en el que pueda ocurrir de todo.

Qué partido de cuartos de final se juega hoy, viernes 10 de julio, en el Mundial 2026

España – Bélgica

Hoy, viernes 10 de julio, se jugará el segundo partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 y será España y Bélgica las que se enfrenten en el Estadio de Los Ángeles en lo que, sin duda, será un choque muy interesante. El combinado que dirige Luis de la Fuente goleó en dieciseisavos a Austria y se cargó por la mínima a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Por su parte, los red devils, remontó ante Senegal en la primera fase eliminatoria y ganó con solvencia por 1-4 a Estados Unidos.

España – Bélgica. Viernes 10 de julio a las 21:00 horas. Estadio de Los Ángeles.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos de dieciseisavos del Mundial 2026

A lo largo del Mundial 2026 los aficionados que estén siguiendo este torneo desde suelo español ya saben que Dazn es el medio de comunicación que ofrece por televisión en directo de manera íntegra todo el campeonato. Eso sí, RTVE también ha ido ofreciendo todos los choques que ha jugado la selección española y, como mucho, un encuentro de la Copa del Mundo al día gratis y en abierto.

Si miramos al único partido que se disputa hoy, viernes 10 de julio, en este apasionante Mundial 2026 es el España – Bélgica que corresponde a los cuartos de final se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn, pero también será retransmitido gratis y en abierto por La1. Estos dos operadores también ponen a disposición de sus usuarios las aplicaciones, que se pueden descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, para que puedan ver el choque de la selección española en streaming y en vivo online.

Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en el Mundial 2026 y, sobre todo, con la selección española, ya que tenemos un enviado especial cubriendo al combinado nacional. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Bélgica de los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Posteriormente publicaremos la crónica y las reacciones de todos los protagonistas.