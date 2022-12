España está a tope

Desde la Qatar University de Doha reconocen que el partido contra Japón se le hizo largo a la selección española. Físicamente no acabaron bien. Jugadores como Sergio Busquets o Pedri González terminaron muy cansados y en algún momento del duelo demostraron su fragilidad. La intensidad del Mundial pasa factura a todos los equipos y para los de Luis Enrique no iba a ser menos. No obstante, esto ya lo han superado y el cuerpo técnico del asturiano está seguro de que los 26 jugadores del conjunto nacional estarán al cien por cien para el duelo de octavos de final que medirá a Marruecos y España en el Education City Stadium el próximo martes.

En el vestuario de la selección española explican que los cinco días de descanso que van a tener desde que cerraron la fase de grupos ante Japón hasta el partido de octavos de final ha sido muy importante para poder recuperar las piernas de todos los internacionales. La Selección perdió ante los nipones el pasado jueves y no volverá a jugar hasta el martes. En todo este tiempo, han tenido tiempo de recuperar las piernas y oxigenar la cabeza. De hecho, Luis Enrique les llegó a dar un día libre que sus jugadores han agradecido. Muchos de ellos se fueron a pasar el día con sus familias, mientras que otros, los que no tienen a los suyos en Qatar, se fueron juntos a comer.

En estos días de recuperación, Luis Enrique y los suyos se han esmerado en recuperar físicamente a sus futbolistas, pero también psicológicamente. Los que terminaron el encuentro contra Japón tocados, como fue el caso de César Azpilicueta, que tuvo un golpe en el sóleo, o Dani Olmo, que finalizó el duelo sobrecargado, llegarán al cien por cien para el compromiso contra los marroquíes.

En el plano psicológico, Luis Enrique, Joaquín Valdés, su psicólogo, y el resto del cuerpo técnico también han tenido que trabajar. El partido contra Japón y el miedo a verse fuera del Mundial que pasaron sus futbolistas les dejó tocados, pero en el entrenamiento que se celebró en la tarde del viernes las caras ya eran otras y a estas alturas el vestuario está unido y pensando en seguir soñando con hacer historia en Qatar.