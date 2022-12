Pablo Echenique celebró en las redes la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 con un mensaje en las redes sociales. El portavoz de Unidas Podemos señaló que «desde el 11 de julio de 2010 [victoria de España en Sudáfrica] que no me hacía tan feliz el resultado de un partido de fútbol». Como era de esperar, las redes se encargaron de ponerle en su sitio y recordarle su hipocresía, puesto que antes de que comenzara el campeonato del mundo que se ha celebrado en el emirato apuntó que iba a boicotearlo y que no lo iba a ver, por no respetar los derechos humanos.

Desde el 11 de julio de 2010 que no me hacía tan feliz el resultado de un partido de fútbol. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 18, 2022

El cinismo de Echenique volvió a quedar reflejado, esta vez por la victoria de la selección de su país en el Mundial. Y es que el podemita señaló que no vería ningún partido de la cita mundialista porque «daba asco» que se celebrase en un país en el que hay una «dictadura teocrática». Sin embargo, su mensaje no se ha correspondido para nada con la realidad, puesto que ha sido el primero en celebrar el triunfo de la albiceleste ante Francia.

Me encanta el fútbol y los mundiales todavía más. Pero, por primera vez desde que tengo memoria, no voy a ver el mundial de fútbol. Que el poder económico de una dictadura teocrática valga más que los derechos de las mujeres, de los trabajadores y de las personas LGTBI me da asco — Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 20, 2022

«Me encanta el fútbol y los mundiales todavía más. Pero, por primera vez desde que tengo memoria, no voy a ver el mundial de fútbol. Que el poder económico de una dictadura teocrática valga más que los derechos de las mujeres, de los trabajadores y de las personas LGTBI me da asco», señaló el de Podemos el día en el que comenzaba el Mundial, el pasado 20 de noviembre.