En directo Polonia – Argentina, hoy: dónde ver el partido del Mundial de Qatar 2022

Polonia y Argentina se ven las caras este miércoles con motivo del último partido de la fase de grupos de este Mundial de Qatar 2022. Ambos combinados llegan con la necesidad de puntuar para poder estar en los octavos de final que se disputarán el sábado. El estadio del encuentro será el 974 y el partido dará comienzo a las 20:00 horas (19:00 en Canarias). El equipo que logre el primer puesto de grupo ya sabe que se enfrentará a Australia, mientras que el segundo lo hará ante Francia.

Qué doble ocasión de Argentina. Primero la tuvo Julián Álvarez dentro del área a pase de Nahuel Molina y luego Acuña, en el rechace, lanzó un gran disparo, pero se salió levemente por la izquierda de la portería polaca.

Argentina no deja de intentar el gol, especialmente desde el costado izquierdo con un Di María muy protagonista.

Ahora son los argentinos quien tienen su oportunidad desde el córner después de trenzar una gran jugada al primer toque entre sus jugadores de ataque.

Los polacos han conseguido salir del bloque bajo y se han desperezado de los minutos iniciales donde Argentina ha sido claramente dominador del partido. Ahora los europeos buscan el gol desde pelota parada.

Igual que Leo Messi, el lateral zurdo recibió el balón en la parte izquierda del área, recortó y golpeó con la pierna derecha, pero el balón salió muy por encima de la portería. El marcador sigue 0-0

El capitán argentino disparó con fuerza desde el costado izquierdo dentro del área, pero Szczesny pudo frenar el tiro del delantero.

El delantero del Barcelona recibió la falta por parte de Romero en la zona de la medular. Los polacos volvieron a buscar la salida de balón a la contra, pero el zaguero argentino lo frenó en cuanto recibió el balón su rival.

Leo Messi tuvo la primera del partido, pero sin mucho peligro. El ’10’ disparó raso y sin fuerza, por lo que el portero polaco no tuvo problemas en atajar.

Inicio dominador de Argentina y Polonia trata de salir a la contra. De hecho lo consiguió tras una pérdida entre Di María y Fernández. Los polacos salieron con pocos hombres y la defensa argentina pudo recuperar en su zona defensiva.

De Paul centró al área tras un córner y remató Otamendi apoyándose sobre Bereszynski. El balón sale fuera, pero el árbitro pita falta. El jugador argentino y Glik se encaran levemente tras la acción. Hay mucha tensión en el encuentro.

El balón ya rueda sobre el césped del 974 Stadium. La primera posesión es para Polonia.

¡Solo 10 minutos para que comience el partido! Polonia y Argentina se juegan el pase a los octavos de final de este Mundial de Qatar.

El estadio del encuentro será el 974, con capacidad para más de 44.000 espectadores. Este estadio, que está construido por 974 contenedores y será el único que se desmonte después del Mundial.

Los 22 protagonistas del encuentro ya calientan sobre el césped del estadio 974 realizando los ejercicios de calentamiento. ¡Solo queda media hora para que arranque este partidazo!

Los polacos empataron 0-0 ante México en el partido inaugural y fue en el segundo, ante Arabia Saudí, cuando lograron la victoria para situarse en el primer puesto del grupo C con cuatro puntos.

Argentina es una de las grandes favoritas para ganar este Mundial de Qatar 2022. Llegó el primer partido y contra todo pronóstico perdieron por 1-2 ante Arabia Saudí. Saltaba la sorpresa y los de Scaloni ya debían ir al segundo partido ante México como una ‘final’. Leo Messi desencalló el partido en la segunda parte y lograron vencer por 2-0 gracias al segundo gol de Fernández.

Messi contra Lewandowski. Lewandowski contra Messi. Dos de los mejores delanteros de la última década luchan con sus selecciones por un puesto en los octavos de final. Más de 1300 goles entre ambos jugadores. Una auténtica batalla dentro de este 974 Stadium de Doha. Pasado azulgrana frente al presente. Una delicia para los espectadores.

Polonia sale con: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Krychowiak, Zielinski, Bielik; Frankowski, Swiderski y Lewandoswski.

📝 Here are the starting XIs for #POL and #ARG#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022