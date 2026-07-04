Cuándo son los octavos de final del Mundial 2026: horarios de los partidos y canal de TV para verlos gratis en directo y en streaming
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Sólo quedan 16 selecciones vivas en el Mundial 2026 y ocho serán las que avancen a los cuartos tras estos cruces apasionantes de octavos de final
Llega un momento muy interesante en el Mundial 2026 ya que comienzan los octavos de final de una Copa del Mundo que ya ha dejado alguna que otra sorpresa, tanto en la fase de grupos como en los dieciseisavos. Selecciones poderosas como España, Francia o Brasil, entre otras, siguen vivas en la competición, pero otros combinados de la talla de Holanda o Alemania ya se han despedido del torneo antes de lo que esperaban.
Los partidos de octavos de final del Mundial 2026: horarios y dónde ver
Sábado 4 de julio
- Canadá – Marruecos. Estadio de Houston a las 19:00 horas. Dazn.
- Paraguay – Francia. Estadio de Filadelfia a las 23:00 horas. Dazn y La1.
Domingo 5 de julio
- Brasil – Noruega. Estadio de Nueva York/Nueva Jersey a las 22:00 horas. Dazn y La1.
Lunes 6 de julio
- México – Inglaterra. Estadio Ciudad de México a las 2:00 horas. Dazn.
- España – Portugal. Estadio de Dallas a las 21:00 horas. La 1 y Dazn.
Martes 7 de julio
- Estados Unidos – Bélgica. Estadio de Seattle a las 2:00 horas. Dazn.
- Argentina – Egipto. Estadio de Atlanta a las 18:00 horas. Dazn.
- Suiza – Colombia. Estadio BC Place Vancouver a las 22:00 horas. Dazn.
Resultados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica 0-1 Canadá.
- Brasil 2-1 Japón.
- Alemania 1 (3) – (4) 1 Paraguay.
- Holanda 1 (2) – (3) 1 Marruecos.
- Costa de Marfil 1-2 Noruega.
- Francia 3-0 Suecia.
- México 2-0 Ecuador.
- Inglaterra 2-1 RD Congo.
- Bélgica 3-2 Senegal.
- Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina.
- España 3-0 Austria.
- Portugal 2-1 Croacia.
- Suiza 2-0 Argelia.
- Australia 1 (2)-(4) 1 Egipto.
- Argentina 3-2 Cabo Verde.
- Colombia 1-0 Ghana.
Resultados de la fase de grupos del Mundial 2026 y clasificación
Grupo A
- México 2-0 Sudáfrica
- Corea del Sur 2-1 República Checa
- República Checa 1-1 Sudáfrica
- México 1-0 Corea del Sur
- República Checa 0-3 México
- Sudáfrica 1-0 Corea del Sur
Clasificación grupo A
- México – 9 puntos.
- Sudáfrica – 4 puntos.
- Corea del Sur – 3 puntos.
- República Chequia – 1 punto.
Grupo B
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
- Qatar 1-1 Suiza
- Canadá 6-0 Qatar
- Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
- Suiza 2-1 Canadá
- Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar
Clasificación grupo B
- Suiza – 7 puntos.
- Canadá – 4 puntos.
- Bosnia y Herzegovina – 4 puntos.
- Qatar – 1 punto.
Grupo C
- Brasil 1-1 Marruecos
- Haití 0-1 Escocia
- Escocia 0-1 Marruecos
- Brasil 3-0 Haití
- Escocia 0-3 Brasil
- Marruecos 4-2 Haití
Clasificación grupo C
- Brasil – 7 puntos.
- Marruecos – 7 puntos.
- Escocia – 3 puntos.
- Haití – 0 puntos.
Grupo D
- Estados Unidos 4-1 Paraguay
- Australia 2-0 Turquía
- Estados Unidos 2-0 Australia
- Turquía 0-1 Paraguay
- Turquía 3-2 Estados Unidos
- Paraguay 0-0 Australia
Clasificación grupo D
- Estados Unidos – 6 puntos.
- Australia – 4 puntos.
- Paraguay – 4 puntos.
- Turquía – 3 puntos.
Grupo E
- Alemania 7-1 Curazao
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador
- Ecuador 0-0 Curazao
- Alemania 2-1 Costa de Marfil
- Curazao 0-2 Costa de Marfil
- Ecuador 2-1 Alemania
Clasificación grupo E
- Alemania – 6 puntos.
- Costa de Marfil – 6 puntos.
- Ecuador – 4 puntos.
- Curazao – 1 punto.
Grupo F
- Holanda 2-2 Japón
- Suecia 5-1 Túnez
- Holanda 5-1 Suecia
- Túnez 0-4 Japón
- Japón 1-1 Suecia
- Túnez 1-3 Holanda
Clasificación grupo F
- Holanda – 7 puntos.
- Japón – 5 puntos.
- Suecia – 4 puntos.
- Túnez – 0 puntos.
Grupo G
- Bélgica 1-1 Egipto
- Irán 2-2 Nueva Zelanda
- Egipto 0-0 Irán
- Nueva Zelanda 1-3 Egipto
- Nueva Zelanda 1-5 Bélgica
- Egipto 1-1 Irán
Clasificación grupo G
- Bélgica – 5 puntos.
- Egipto – 5 puntos.
- Irán – 3 puntos.
- Nueva Zelanda – 1 punto.
Grupo H
- España 0-0 Cabo Verde
- Arabia Saudí 1-1 Uruguay
- España 4-0 Arabia Saudí
- Uruguay 2-2 Cabo Verde
- España 1-0 Uruguay
- Cabo Verde 0-0 Arabia Saudí
Clasificación grupo H
- España – 7 puntos.
- Cabo Verde – 3 puntos.
- Uruguay – 2 puntos.
- Arabia Saudí – 2 puntos.
Grupo I
- Francia 3-1 Senegal
- Irak 1-4 Noruega
- Francia 3-0 Irak
- Noruega 3-2 Senegal
- Noruega 1-4 Francia
- Senegal 5-0 Irak
Clasificación grupo I
- Francia – 9 puntos.
- Noruega – 6 puntos.
- Senegal – 3 puntos.
- Irak – 0 puntos.
Grupo J
- Argentina 3-0 Argelia
- Austria 3-1 Jordania
- Argentina 2-0 Austria
- Jordania 1-2 Argelia
- Argelia 3-3 Austria
- Jordania 1-3 Argentina
Clasificación grupo J
- Argentina – 9 puntos.
- Austria – 4 puntos.
- Argelia – 4 puntos.
- Jordania – 0 puntos.
Grupo K
- Portugal 1-1 República del Congo
- Uzbekistán 1-3 Colombia
- Portugal 5-0 Uzbekistán
- Colombia 1-0 República del Congo
- Colombia 0-0 Portugal
- República del Congo 3-1 Uzbekistán
Clasificación grupo K
- Colombia – 7 puntos.
- Portugal – 5 puntos.
- República del Congo – 4 puntos.
- Uzbekistán – 0 puntos.
Grupo L
- Inglaterra 4-2 Croacia
- Ghana 1-0 Panamá
- Inglaterra 0-0 Ghana
- Panamá 0-1 Croacia
- Panamá 0-2 Inglaterra
- Croacia 2-1 Ghana
Clasificación grupo L
- Inglaterra – 7 puntos.
- Croacia – 6 puntos.
- Ghana – 4 puntos.
- Panamá – 0 puntos.
Temas:
- Mundial 2026