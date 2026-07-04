Cuándo son los octavos de final del Mundial 2026: horarios de los partidos y canal de TV para verlos gratis en directo y en streaming

Llega un momento muy interesante en el Mundial 2026 ya que comienzan los octavos de final de una Copa del Mundo que ya ha dejado alguna que otra sorpresa, tanto en la fase de grupos como en los dieciseisavos. Selecciones poderosas como España, Francia o Brasil, entre otras, siguen vivas en la competición, pero otros combinados de la talla de Holanda o Alemania ya se han despedido del torneo antes de lo que esperaban.

Los partidos de octavos de final del Mundial 2026: horarios y dónde ver

Sábado 4 de julio

Canadá – Marruecos. Estadio de Houston a las 19:00 horas. Dazn.

Paraguay – Francia. Estadio de Filadelfia a las 23:00 horas. Dazn y La1.

Domingo 5 de julio

Brasil – Noruega. Estadio de Nueva York/Nueva Jersey a las 22:00 horas. Dazn y La1.

Lunes 6 de julio

México – Inglaterra. Estadio Ciudad de México a las 2:00 horas. Dazn.

España – Portugal. Estadio de Dallas a las 21:00 horas. La 1 y Dazn.

Martes 7 de julio

Estados Unidos – Bélgica. Estadio de Seattle a las 2:00 horas. Dazn.

Argentina – Egipto. Estadio de Atlanta a las 18:00 horas. Dazn.

Suiza – Colombia. Estadio BC Place Vancouver a las 22:00 horas. Dazn.

Resultados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Sudáfrica 0-1 Canadá.

Brasil 2-1 Japón.

2-1 Japón. Alemania 1 (3) – (4) 1 Paraguay .

. Holanda 1 (2) – (3) 1 Marruecos.

Costa de Marfil 1-2 Noruega.

Francia 3-0 Suecia.

3-0 Suecia. México 2-0 Ecuador.

2-0 Ecuador. Inglaterra 2-1 RD Congo.

2-1 RD Congo. Bélgica 3-2 Senegal.

3-2 Senegal. Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina.

2-0 Bosnia y Herzegovina. España 3-0 Austria.

3-0 Austria. Portugal 2-1 Croacia.

2-1 Croacia. Suiza 2-0 Argelia.

2-0 Argelia. Australia 1 (2)-(4) 1 Egipto.

Argentina 3-2 Cabo Verde.

Colombia 1-0 Ghana.

Resultados de la fase de grupos del Mundial 2026 y clasificación

Grupo A

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2-1 República Checa

República Checa 1-1 Sudáfrica

México 1-0 Corea del Sur

República Checa 0-3 México

Sudáfrica 1-0 Corea del Sur

Clasificación grupo A

México – 9 puntos. Sudáfrica – 4 puntos. Corea del Sur – 3 puntos. República Chequia – 1 punto.

Grupo B

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Qatar 1-1 Suiza

Canadá 6-0 Qatar

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina

Suiza 2-1 Canadá

Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar

Clasificación grupo B

Suiza – 7 puntos. Canadá – 4 puntos. Bosnia y Herzegovina – 4 puntos. Qatar – 1 punto.

Grupo C

Brasil 1-1 Marruecos

Haití 0-1 Escocia

Escocia 0-1 Marruecos

Brasil 3-0 Haití

Escocia 0-3 Brasil

Marruecos 4-2 Haití

Clasificación grupo C

Brasil – 7 puntos. Marruecos – 7 puntos. Escocia – 3 puntos. Haití – 0 puntos.

Grupo D

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Australia 2-0 Turquía

Estados Unidos 2-0 Australia

Turquía 0-1 Paraguay

Turquía 3-2 Estados Unidos

Paraguay 0-0 Australia

Clasificación grupo D

Estados Unidos – 6 puntos. Australia – 4 puntos. Paraguay – 4 puntos. Turquía – 3 puntos.

Grupo E

Alemania 7-1 Curazao

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Ecuador 0-0 Curazao

Alemania 2-1 Costa de Marfil

Curazao 0-2 Costa de Marfil

Ecuador 2-1 Alemania

Clasificación grupo E

Alemania – 6 puntos. Costa de Marfil – 6 puntos. Ecuador – 4 puntos. Curazao – 1 punto.

Grupo F

Holanda 2-2 Japón

Suecia 5-1 Túnez

Holanda 5-1 Suecia

Túnez 0-4 Japón

Japón 1-1 Suecia

Túnez 1-3 Holanda

Clasificación grupo F

Holanda – 7 puntos. Japón – 5 puntos. Suecia – 4 puntos. Túnez – 0 puntos.

Grupo G

Bélgica 1-1 Egipto

Irán 2-2 Nueva Zelanda

Egipto 0-0 Irán

Nueva Zelanda 1-3 Egipto

Nueva Zelanda 1-5 Bélgica

Egipto 1-1 Irán

Clasificación grupo G

Bélgica – 5 puntos. Egipto – 5 puntos. Irán – 3 puntos. Nueva Zelanda – 1 punto.

Grupo H

España 0-0 Cabo Verde

Arabia Saudí 1-1 Uruguay

España 4-0 Arabia Saudí

Uruguay 2-2 Cabo Verde

España 1-0 Uruguay

Cabo Verde 0-0 Arabia Saudí

Clasificación grupo H

España – 7 puntos. Cabo Verde – 3 puntos. Uruguay – 2 puntos. Arabia Saudí – 2 puntos.

Grupo I

Francia 3-1 Senegal

Irak 1-4 Noruega

Francia 3-0 Irak

Noruega 3-2 Senegal

Noruega 1-4 Francia

Senegal 5-0 Irak

Clasificación grupo I

Francia – 9 puntos. Noruega – 6 puntos. Senegal – 3 puntos. Irak – 0 puntos.

Grupo J

Argentina 3-0 Argelia

Austria 3-1 Jordania

Argentina 2-0 Austria

Jordania 1-2 Argelia

Argelia 3-3 Austria

Jordania 1-3 Argentina

Clasificación grupo J

Argentina – 9 puntos. Austria – 4 puntos. Argelia – 4 puntos. Jordania – 0 puntos.

Grupo K

Portugal 1-1 República del Congo

Uzbekistán 1-3 Colombia

Portugal 5-0 Uzbekistán

Colombia 1-0 República del Congo

Colombia 0-0 Portugal

República del Congo 3-1 Uzbekistán

Clasificación grupo K

Colombia – 7 puntos. Portugal – 5 puntos. República del Congo – 4 puntos. Uzbekistán – 0 puntos.

Grupo L

Inglaterra 4-2 Croacia

Ghana 1-0 Panamá

Inglaterra 0-0 Ghana

Panamá 0-1 Croacia

Panamá 0-2 Inglaterra

Croacia 2-1 Ghana

Clasificación grupo L