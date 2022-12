El matagigantes amenaza a Modric.

Cuando se dio a conocer los grupos de este Mundial de Qatar, muy pocos, por no decir nadie, pensaban en un posible choque entre Japón y Croacia en los octavos de final. Primero porque los nipones quedaron encuadrados en una terna junto a España y Alemania como principales favoritas a pasar de ronda, además de una Costa Rica con muy pocas opciones. Y así fue. Pero la realidad es que los asiáticos se han presentado en esta fase como una de las revelaciones por haber conseguido quedar primera, ganando a los dos ‘cocos’ y haber eliminado a los alemanes. Por el otro lado, los croatas, liderados por Luka Modric, tuvieron que sufrir ante Bélgica y Marruecos, pero estarán presentes en este partido de octavos de final en el estadio Al Janoub ante los asiáticos.

Y es que Croacia, vigente subcampeona del mundo, es una selección que ha venido a esta Copa del Mundo como tapada. Bien es cierto que no es de las favoritas, pero se trata de un equipo que cuenta con gran experiencia en este tipo de torneos, además de tener jugadores de gran contraste internacional. Repetir la misma hazaña que hace cuatro años parece realmente complicado, pero los de Zlatko Dalic son una de las cinco selecciones invictas en la fase de grupos y llegan al partido como favoritos para estar en los cuartos de final.

Croacia es, junto a Francia y Alemania, la única selección del mundo que ha conseguido estar dos veces en el podio en los últimos veinte años, un hito espectacular para un país de tan solo cuatro millones de habitantes: «Es un milagro. Estamos continuamente presentes en los torneos y en los Mundiales, y eso ya es un gran éxito. Nos hemos convertido en una fuerza futbolística mundial», ha comentado el seleccionador croata en rueda de prensa.

Espíritu samurái

En frente tendrán a una Japón que ha sido la clara sorpresa en esta fase de grupos tras haber logrado vencer a Alemania y después a España. Vencieron a los germanos en el primer partido, fueron sorprendidos en el segundo ante Costa Rica y en el tercero necesitaban ganar a la que era la selección que mejor fútbol había desarrollado en todo el Mundial y lo hicieron. A diferencia de Croacia, que solo ha utilizado 16 jugadores en estos tres primeros partidos, el seleccionador japonés. Hajime Moriyasu, ha llevado a cabo otra gestión, utilizando al mayor número posible de jugadores.

Y todo ello gracias al espíritu samurái y que tan presente lo tienen en su mentalidad, basada en el esfuerzo, la valentía y el coraje: «Para aprovechar al máximo la habilidad de cada individuo, necesitamos ese coraje. Queremos mostrarle al mundo el espíritu de los japoneses que luchan con valentía y que vean nuestro espíritu samurái. Esta es la mejor oportunidad», comentaba Nagatomo en la rueda de prensa previa al encuentro.

Los nipones encaran este choque con una baja sensible como es la del central del Borussia de Monchengladbach, Ko Itakura, al cumplir ciclo de tarjetas. En su posición, podría estar Shogo Taniguchi, que tan bien lo hizo ante España o el defensor del Arsenal, Takehiro Tomiyasu. Por otro lado, Take Kubo, no entrenó el sábado por molestias y podría quedarse fuera.