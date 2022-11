Cristiano: «Hablo cuando quiero, estoy hecho a prueba de balas»

Cristiano Ronaldo atendió a los medios de comunicación desde la concentración de Portugal en Doha, donde preparan su debut del jueves ante Ghana en el Mundial de Qatar. El astro portugués analizó toda la situación que rodea su figura, el momento de la entrevista, el Mundial, los objetivos y dejó claro que sus últimas declaraciones no van a afectar en absoluto a la selección portuguesa.

Nivel de forma

«Ya estoy recuperado, me siento preparado para comenzar el Mundial de la mejor manera y alcanzar los objetivos».

Debuts en Mundiales

«Mis recuerdos son buenos y otros no tan buenos, pero como todo en la vida. Los Mundiales son algo diferente. El mundo para. Todos quieren verte jugar y hablar de la competición».

Posibilidades

«Tenemos un potencial enorme, pero hay que pensar en Ghana e ir con calma. A partir de ahí ir creciendo. Si somos la mejor selección, llegaremos hasta al final. El equipo campeón será el mejor. Tenemos gente joven, es un buen mix».

Favoritos

«Brasil, Argentina, Francia son las que más posibilidades tienen… España, Alemania… Son los que más suenan, también para los hinchas. Pero ya vimos en 2016 que somos capaces de dar la sorpresa e imponernos».

Récords

«No persigo récords, los récords llegan. Batir a Eusebio sería especial por ser Eusebio. Pero no pienso en eso, si no en ganar el torneo. No veo las cosas por ahí, a algunos les gusto más y a otros menos. A unos les gustan más las rubias y a otros los morenos. La gente dice que estoy en el final de mi carrera… Ya con lo que he hecho estoy orgulloso. Obviamente, ganar un Mundial no estaría mal».

Mejor de la historia

Momento de la entrevista

«El tiempo es siempre el tiempo. Por tu parte, es fácil ver cómo podemos elegir los tiempos. A veces escribes verdades, a veces escribes mentiras. El timing de la entrevista no va a influir. No tengo que preocuparme por lo que piensen los demás. Hablo cuando quiero hacerlo. Todos los jugadores saben cómo soy y cómo pienso. No se van a ver influenciados. El grupo está unido y todos quieren jugar. No creo que por este episodio piensen otra cosa. Hablo cuando quiero, estoy hecho a prueba de balas».

Responsabilidad

«Es mi quinto Mundial. Responsabilidad tengo desde los 12 años que me fui de casa. Ahora somos más observados, pero responsabilidad tengo siempre: como jugador, como amigo, como padre… La presión es siempre la misma. A veces salen las cosas bien, otras mal, pero me siento capacitado para asumirlo».

«Fue una campaña que quise hacer, una campaña que buscaba desde hacía tiempo. Fue un orgullo. Es mi quinto Mundial. Soy optimista».

Reivindicarse

«Si con 37 años y 8 meses todavía tengo que demostrar cosas, estaría preocupado… Las opiniones de la gente las respeto. Quiero hacer un gran Mundial por mi familia, por mis fans. Quiero ganar, pero si no lo consigo estaré feliz por lo hecho».

Ganar el Mundial

«Ganar sería mágico. No me falta nada, lo tengo todo. Ganar el Mundial sería espectacular. Pero todos quieren ganar y solo puede ganar uno. Vamos a trabajar enfocados en poder ser campeones».

Casillas

«Con Iker tengo una gran relación. Jugamos juntos y ganamos trabajos. Ya sabemos cómo se trabaja en prensa, lo que se dice es muchas veces para tener relevancia. Estoy de acuerdo con él y espero demostrarlo una vez más. Mi motivación es día tras día y salir a la calle y ver la alegría de los niños cuando me ven».

«Estas fases previas a torneos siempre tienen polémicas, pero mi relación con él es excelente. Siempre todo lo que hay en torno a Cristiano genera debates. Pero insisto: mi relación con todo el equipo es excelente, con Bruno, con Cancelo, con Joao Félix… Y aprovecho, no le pregunten a los jugadores por Cristiano. Pregunten por ellos y Portugal».