Cristiano Ronaldo habla como nunca de Georgina Rodríguez y desvela su decisión más importante

La entrevista de Cristiano Ronaldo sigue dando la vuelta al mundo. El futbolista portugués del Manchester United también trató temas personales con Piers Morgan y habló como nunca antes de Georgina Rodríguez. El luso, además, deja claro por primera vez que quiere casarse con su pareja y madre de dos de sus hijos.

«Me quiero casar con Georgina. Está en los planes. Para su edad es muy madura y nos ayudamos mucho», confiesa el propio Cristiano Ronaldo en su entrevista con el periodista británico, una extensa charla que sigue dando titulares y que ha hecho que el propio Manchester United estudie las acciones pertinentes contra él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo tiene a Georgina Rodríguez en un pedestal: «Ella sufrió de joven y mira la vida con otros ojos. Me escucha, me da estabilidad y me permitió no rendirme después de la muerte de nuestro hijo. Gio llegó a casa y los niños comenzaron a decir dónde está el otro bebé, ¿dónde está el otro bebé?».

Cristiano Ronaldo también se refirió a ese triste fallecimiento de uno de sus mellizos en el parto, sin duda uno de los momentos más duros que les tocó vivir como familia. «Sus cenizas están conmigo, como las de mi papá. Están aquí en la casa. Es algo que quiero retener por el resto de mi vida y no tirarlo al océano o al mar. Tengo una pequeña iglesia abajo, una capilla, y allí mantengo a mi papá y a mi hijo», dice.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son padres de dos niñas: Alana Martina -su primera hija en común- y la pequeña Bella Esmeralda, que llegó al mundo el pasado mes de abril. Y ahora, su próximo deseo es pasar por el altar como deja claro el luso.