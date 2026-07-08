El brutal dato de Messi en los Mundiales: si él fuera un país, es el segundo con más penaltis en la historia

Argentina ya está en cuartos de final del Mundial 2026 en otro partido polémico en el que la Albiceleste contó con un nuevo penalti a favor, con Leo Messi como lanzador y otro fallo del ’10’. Más allá de un análisis profundo de lo que dio de sí el partido ante Egipto, lo que ha llamado poderosamente la atención es el brutal dato que alcanzó Messi en los Mundiales: de ser un país, sería el segundo con más penaltis ha lanzado a su favor en la historia.

Leo Messi falló su segundo penalti en este Mundial 2026. Los dos lanzamientos que dispuso los erró, cuenta que le permitiría llevar un par más de goles en su cuenta particular. En total, en lo que va de carrera en los Mundiales, el argentino ha contado a su favor con ocho lanzamientos, más penas máximas que muchas otras selecciones con el mismo tiempo de juego.

Y es que el dato abruma no tanto por Argentina sino por Leo Messi. Cuando el capitán de la Albiceleste está sobre el terreno de juego parece que existe una mayor facilidad para que su selección sume penaltis a su favor, al menos eso es lo que da a entender el enorme ratio que tiene a su favor Argentina cuando tiene a Messi en el campo, en comparación con los años sin su figura.

El dato lo ha dado el analista MisterChip, que ha tirado de hemeroteca y estadística para demostrar lo excepcional y asombrosos que son los números de Leo Messi en los Mundiales, ya que sus meros números sirven para no solo igualar o superar a muchísimas selecciones, sino para estar en la segunda posición, solamente superada por Portugal en ratio de penaltis por minuto jugado en los Mundiales.

Messi ha lanzado 8 penaltis en sus 2.679 minutos en la Copa del Mundo (1 penalti cada 335 minutos). De las 27 selecciones con 2.500+ minutos jugados en mundiales, solo PORTUGAL tiene mejor ratio que él. 1 cada 330′ Portugal 🇵🇹 (11 pen / 3.630′)

1 cada 335′ LEO MESSI 🇦🇷 (8 pen /… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2026

Y es que Leo Messi lleva disputados hasta la fecha 2.679 minutos en Mundiales, tiempo suficiente para lanzar ocho penaltis en Copas del Mundo, dando como resultado un ratio de un penalti cada 335 minutos. Es un dato superior a la gran mayoría de selecciones, muy diferente al que suma la selección argentina sin Messi sobre el terreno de juego (11 penaltis en 6.006 minutos, uno cada 546′).

Solamente existe una selección que supere el registro particular de Messi, y es Portugal, que tras 3.630 minutos en Copas del Mundo, suma 11 penaltis y un ratio de un penalti por cada 330′.

El resto de selecciones en los Mundiales, tal y como apunta MisterChip, son inferiores. La más próxima al registro de Messi es precisamente España, que tras 6.720 minutos en Copas del Mundo ha lanzado 18 penaltis –una cifra altísima–. El ratio español se sitúa en una pena máxima cada 373 minutos de juego. Por detrás aparecen República Checa (un penalti cada 420 minutos), México (uno cada 424′) o Francia (uno cada 427′).

El dato es abrumador, se mire por donde se mire. Leo Messi tiene un porcentaje de penaltis a su favor con Argentina que ya quisieran muchas selecciones del mundo, un promedio arrollador que ya coloca a la Albiceleste de nuevo entre las ocho mejores del mundo en este Mundial 2026.