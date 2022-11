Brasil y España, grandes favoritos en el Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar dio el pistoletazo de salida con el partido inaugural entre Qatar y Ecuador. 32 selecciones buscan llegar a la final del próximo 18 de diciembre, pero sólo dos podrán lograr el objetivo. España y Brasil son las grandes favoritas para disputar ese séptimo y último partido del campeonato, según el estudio del prestigioso CIES Football Observatory basado en el Impact Score que clasifica a los equipos de mayor a menor en función del rendimiento de sus jugadores.

El Impact Score se calcula a partir del rendimiento deportivo medio de los partidos en los que han participado los jugadores en el último año, minutos oficiales jugados durante ese mismo periodo y el rendimiento en el terreno de juego comparado con sus compañeros de equipo y rivales, así como respecto a los jugadores con el mismo perfil técnico según el enfoque basado en roles también recién desarrollado por el equipo de investigación del CIES Football Observatory.

Brasil lidera este ranking al tener tanto a todos los futbolistas seleccionados como el once con mayor Impact Score. El cuadro de Tite cuenta con una media general de 90.8, mientras que sólo el once titular tiene un Impact Score de 96.6. Tras la selección brasileña, en segundo lugar, se encuentra España con un valor medio de todo el equipo de 88.9 y de 95.4 en el once inicial de Luis Enrique.

La Selección está por delante de algunas de las grandes candidatas al título como la vigente campeona del mundo, Francia, o Inglaterra, actual subcampeona de Europa. En quinto y sexto lugar aparecen Portugal y Alemania, por este orden, mientras que otra de las principales favoritas al título como es la Argentina de Leo Messi aparece en séptima posición con una media del equipo de 85.5 y 90.4 en el once titular. En la cola de este ranking se encuentra el rival de España en su debut en el Mundial el próximo miércoles, Costa Rica, como una de las selecciones con peor Impact Score junto a Qatar.