Laporte: «No me conformo con las semifinales, sólo me vale ganar el Mundial»

Aymeric Laporte (Agne, Francia, 1994) atiende tranquilo a OKDIARIO en la Qatar University de Doha. La proximidad al debut en su primer Mundial no inmuta al jefe de la defensa española. Llega a la sala que la Federación ha habilitado para que se puedan realizar las entrevistas personalizadas con chanclas y un aroma a seguridad que puede calmar a cualquier aficionado español. Se sienta, se coloca el micro y se pone cómodo para empezar a responder las diferentes preguntas. Sin titubeos contesta a todo. No duda y es tremendamente directo.

«No me conformo con las semifinales», asegura. Ni siquiera acepta que se le diga que en la Eurocopa se consiguió un buen resultado. «Nunca es buen resultado si no ganas», sentencia. También destaca la brecha que tiene en la frente. El pasado 12 de noviembre, en el duelo que midió al Manchester City y al Brentford, el central sufrió un corte tras chocar a los 49 minutos de partido con el codo de Ben Mee. «Ya me han quitado las grapas y nada, a ver cómo evoluciona esto», responde al ser preguntado por la señal que tiene en la cara. Le da la importancia justa, ya que lo importante está en el césped.

Pregunta: Hay que empezar por lo más obvio. ¿Cómo están siendo estos primeros días en Qatar?

Respuesta: Bien. Nos estamos adaptando al clima, el grupo sigue estando muy contento y siendo consciente de lo que tenemos que afrontar en los próximos días. No estamos en un hotel como en otras selecciones con más lujo, pero tenemos las instalaciones muy cerca. Venimos andando o en patinete a entrenar. Yo creo que es ideal para una competición como esta.

P: Se mantiene el patinete desde la última Eurocopa. ¿Ya es como un ritual después del buen papel que hicieron?

R: No fue un buen resultado porque no fuimos los primeros. No me conformaría con llegar a una semifinal. Pero bueno, para la residencia, a pesar de estar todo cerca, andando queda lejos y en patinete todo es mucho más rápido.

P: ¿Cómo se están aclimatando al calor?

R: Hace calor, pero no tanto como uno podía imaginar. Por lo menos mi sensación personal. La adaptación nos lleva un par de días, pero creo que ni tan mal. Me esperaba algo peor. A lo mejor mis compañeros no dicen lo mismo, pero yo sí.

P: Dan la sensación de ser una familia. ¿Cómo se llevan?

R: Es un grupo muy joven y con mucho por delante para aprender y madurar, pero a nivel técnico y táctico somos muy buenos. Lo primero porque Luis Enrique nos hace trabajar mucho a nivel táctico y lo segundo porque a nivel técnico sólo hace falta ver como juegan en sus clubes cada uno para ver el nivel que hay dentro del campo.

P: ¿Se nota mucho el hambre de esta selección tan joven?

R: A pesar de la edad de los jóvenes, incluso de la mía, tenemos mucha hambre de estos retos. Queremos ir a por todas, llegar lo más lejos posible y, si se puede, ganar.

P: Hay que preguntarle por los directos de Luis Enrique. ¿Cómo lo están viviendo?

R: Ayer lo vimos en el teléfono en la sala de fisios, que tenía tratamiento. Otros en la habitación, pero no todos juntos.

P: ¿Dónde ponen el listón?

R: No me conformo con nada que no sea ganar. Luego pasará lo que tenga que pasar. Hay 32 selecciones que pelean por lo mismo y es muy difícil, pero sólo una se va a ir a casa contenta. Ni semifinalistas ni finalistas, aquí lo único que vale es ganar.

P: El debut siempre es importante. ¿Qué saben de Costa Rica?

R: Ahora los estudiaremos más en profundidad. Sabemos cómo juegan y, aunque todavía no hemos trabajado específicamente, sí tenemos una idea.

P: ¿Qué Luis Enrique sea el foco es una tranquilidad?

R: El tema es que tiene muy asumido su rol y sabe muy bien a lo que vamos a jugar, lo que nos permite tener muy claro lo que tenemos que hacer dentro del campo. Quizá en otras selecciones se le puede echar la culpa a los jugadores, pero él ha seleccionado a estos futbolistas por el estilo de juego, que lo tiene muy claro y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Aparte de que lo tiene asumido, nosotros también asumimos la responsabilidad. Igual él se siente con más, pero nosotros tenemos la nuestra.

P: ¿Han pedido a Luis Enrique que renueve tras el Mundial?

R: Ni hemos pedido, ni pediremos ni somos nadie para decir nada de esto. Los jugadores no decidimos estas cosas.

P: ¿Pero el vestuario quiere que siga?

R: Sí, obviamente.

P: ¿Qué diferencias y similitudes hay entre Luis Enrique y Guardiola?

R: Hay similitudes porque ambos quieren tener el balón. Luego, el sistema de juego es diferente. Creo que con Guardiola se arriesga un poquito más, pero ya se ha visto que los dos son muy válidos.

P: ¿Cómo se entendería con Rodrigo de pareja en el centro de la defensa?

R: Ha pasado en el Manchester City, por lo que no es algo nuevo. Somos profesionales y nos tenemos que adaptar a cada situación. Rodri tiene potencial para jugar donde quiera, menos de extremo, que no le veo, y de portero (risas).

P: ¿Cómo asimilan las críticas a la defensa?

R: En el mundo del fútbol es muy sencillo. Las redes y los periódicos lo mueven mucho. Alrededor de este deporte hay más cosas que dentro del propio campo. Si vas por nombre, a lo mejor no son los que más suenan en el marcado, no son de los que se habla cuando se hacen clasificaciones de los mejores defensas, pero si uno se fija en el resultado final ve como en la Eurocopa no hicimos un mal torneo. No ganamos, pero demostramos ser un gran equipo defendiendo muy bien y encajando pocos goles. Lo que puedan decir no depende de nosotros, de nosotros depende lo que pase en el campo. Vamos a intentar seguir haciendo lo que hemos hecho estos años, que estamos muy bien.

P: ¿Le ofendió lo que se dijo de usted en la Eurocopa por ser francés?

R: En absoluto. Lo que depende de mí es lo que hago yo, no lo que hablen fuera. Pueden decir lo que quieran. Al final esto es un deporte público donde las cámaras se centran en jugadores. Y yo soy parte de ello y lo entiendo así. Gracias a Luis Enrique tenemos una filosofía más abierta de mente y creo que nos tenemos que abrir a las personas que están frustradas y a los que nos apoyan.

P: Y para terminar un reto. ¿Si ganan el Mundial qué hace?

R: Lo que me digan. Aceptaré cualquier cosa (risas).