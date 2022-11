Luis Enrique –o Luis Padrique, como le han bautizado en las redes sociales– debutó con sus directos en este Mundial de Qatar 2022. El seleccionador nacional apareció mejor ataviado que el día en el que lo anunció, pareciendo todo un profesional de la materia del streaming, pese a que ser novato. Anunció que todos los días tratará de compartir sobre la misma hora –las 20:00 horas peninsulares– un rato con los aficionados y se sorprendió por la cantidad de gente a la que consiguió reunir en directo, aunque lo que más destacó fue el tono distendido y bromista del asturiano, que estuvo una hora en directo, en la que también abordó temas interesantes.

De primeras, Luis Enrique pagó la novatada con problemas de sonido y de audio. Se le escuchaba pero no se le veía y viceversa, hasta que consiguió dar, nunca mejor dicho, con la tecla. A partir de ahí comenzó a hablar durante una hora, compartiendo lo sucedido en el primer día de España en Qatar y bromeando con los más de 250.000 espectadores que le vieron, demostrando que el experimento ha sido un éxito rotundo.

Dijo que habría cuestiones internas que se guardaría para tratarlas con su staff, como es lógico, pero no evadió muchas de las cuestiones, como a quién ve favorita para el Mundial, la lesión de Gayá y posterior llamada de Balde o la ausencia de Borja Iglesias. Pero lo más llamativo fueron las menciones que hizo en su primer directo, destacando el saludo mandado a Amunike.

El técnico sacó su lado más divertido durante el stream y no dudó en bromear con aquel cántico en el que le dicen que es hijo de Amunike. «Pues aprovecho para mandar un gran saludo a Emmanuel Amunike. Me acuerdo mucho de él y me alegro de que me lo recordéis», apunto el asturiano.

Señaló también que el jugador que más le ha sorprendido en estos cuatro años como seleccionador es Ansu Fati. Recordó que en su debut con la absoluta, ante Ucrania en Valdebebas, llegó a pensar que estaba viendo a un jugador de la mítica serie de Campeones: «Dije, ¿esto qué es, Oliver y Benji?».

Los usuarios también le recordaron el famoso codazo de Tassotti en Estados Unidos 1994, que le partió la nariz y que impidió a España meterse en semifinales al no sancionarse la acción con penalti. Afirmó que no le guarda ningún rencor, aunque en ese momento le dolió –por el golpe y por la eliminación–, él también dio «muchos codazos» a lo largo de su carrera.

Un momento difícil

Pese a las risas y el buen momento que Luis Enrique pasó durante la hora en la que estuvo en directo, reconoció que el quinto día de la concentración no había sido nada sencillo. En su primera mañana en Qatar, había tenido que tomar la decisión de dejar fuera por lesión a Gayá por el esguince que sufrió en el entrenamiento previo al duelo contra Jordania. «Jose ha demostrado a lo largo de su carrera que es uno de los mejores jugadores españoles y hoy ha demostrado con un golpe bajo que es un gran profesional», apuntó.

También tuvo unas palabras para Borja Iglesias, que se quedó fuera contra todo pronóstico, pese a ser uno de los máximos goleadores españoles de la temporada. Al delantero del Betis quiso mandarle «un abrazo» y afirmó que su presencia habría sido muy buena para el vestuario: «Ha sido una pena porque tiene un gran nivel, una energía muy positiva. Se merece lo mejor».