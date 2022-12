Achraf y Mbappé, rivales por un día

El Mundial de Qatar da sus últimos coletazos, pero antes de llegar a su fin nos va a dejar uno de los grandes duelos del torneo. Ese que se vivirá en la semifinal que medirá a Francia y Marruecos en Al Bayt y que tendrá como grandes protagonistas a Achraf Hakimi y Kyliam Mbappe. El lateral derecho marroquí tendrá la difícil misión de frenar al que será su enemigo mientras dure el partido. El galo atacará por el costado izquierdo, lo que nos permitirá ver una bonita batalla entre dos jugadores que son mucho más que compañeros de club en el PSG. Dos confidentes. Dos amigos. Dos hermanos.

Achraf y Mbappé mantienen una estrecha relación desde que ambos se conocieron en el vestuario del PSG, donde el marroquí aterrizó la pasada temporada. Desde ese momento el feeling entre ambos ha sido máximo. Dentro del campo se entienden a la perfección, pero fuera de él también. Es habitual verlos juntos por París o donde quieran viajar. Ambos, junto a otros amigos como Sergio Ramos o Keylor Navas, pusieron rumbo a Madrid en el mes de mayo con el futuro del atacante en el aire. Comparten los mismos gustos, como la moda, y se han convertido en confidentes. De hecho, el defensa fue el primero en saber que Kylian iba a seguir en París. Luego, ya fue informado el resto de los compañeros.

Mbappé ha sido clave en la integración de Achraf en el PSG. Su llegada a ese vestuario no fue sencilla. Los líderes eran el clan sudamericano liderado por Ángel di María. Ese mismo verano se sumó a él, nada más y nada menos, que Messi. El canterano madridista, que había dejado el Inter a cambio de 60 millones de euros, no se encontraba a gusto, pero el acercamiento de Kylian y la amistad que pronto nació lo hizo todo mucho más sencillo.

La angustia de Achraf

Achraf está tan pegado a Mbappé que la pasada temporada, cuando en algún momento se daba por segura la marcha del delantero al Real Madrid, no veía con malos ojos forzar una salida para abandonar París. Le hubiese encantado regresar al Santiago Bernabéu, pero cualquier otro escenario le parecía el correcto. El Parque de los Príncipes sin su amigo no tenía sentido. Finalmente, se quedó y ambos siguen disfrutando del fútbol y de la vida juntos.

En Qatar también han compartido momentos juntos. Ambos están permanentemente en contacto y Mbappé no dudó en aprovechar el día libre que tuvo Francia tras clasificarse para los cuartos de final del Mundial para ver a su amigo en la concentración de Marruecos y darle ánimos antes de medirse a España, a la que terminaron ganando desde los penaltis.

Antes del encuentro, Walid Regragui, seleccionador marroquí, habló de este duelo ante los periodistas: «Si alguien conoce mejor a Mabppé que yo, es Hakimi. No vamos a hacer nada especial porque por desgracia Francia no es solo Griezmann. Dembelé es el complemento perfecto de Kylian. Va a ser un bonito duelo entre Achraf y Mbappé. Habrá que anular a Kylian pero no solo él. Hakimi está súper motivado para ganar a su amigo».