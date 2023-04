Síntomas que alertan de que un gato está llegando al final de su vida

Sin lugar a dudas, el fallecimiento de un animal es una experiencia muy triste, ya que desde el primer momento que llega a casa se convierte en un miembro más de la familia. Con el paso del tiempo, se comparten experiencias con él y se crea un fuerte vínculo con él. Ahora bien, es importante estar preparados para que se vaya haciendo mayor, ya que esto es inevitable, y, sobre todo, saber cuáles son las señales que indican que el gato está llegando al final de su vida.

Del mismo modo que ocurre en humanos, los animales comienzan a comportarse de una manera distinta cuando están a punto de morir. En estos momentos, es más importante que nunca pasar tiempo de calidad con ellos y prestarles todos los cuidados que necesiten. En casa, hay que proporcionarles un espacio en el que estén cómodos y se sientan seguros y a gusto.

¿Cómo saber si el gato está llegando al final de su vida?

Aunque cada gato es un mundo y puede mostrar síntomas diferentes, hay algunos que se repiten en casi todos los casos. Uno de los más frecuentes es el aislamiento. Cuando están a punto de morir, a los gatos les gusta estar solos. Observarás que busca lugares tranquilos para aislarse.

La falta de apetito es otra señal de alerta. Al contrario de la creencia popular, los gatos no se mueren porque no comen, sino que no comen porque se están muriendo. En sus últimos días, pierden el interés por la comida o por el agua.

Bien es sabido por todos que los gatos son animales muy dormilones, que pueden pasarse 16 e incluso 18 horas al día durmiendo. Cuando va a llegar este momento, duermen mucho más de lo normal, y pasan casi todo el tiempo descansando.

También son animales muy limpios, a los que les encanta acicalarse. Pero, cuando están a punto de morir, descuidan por completo su higiene personal. Te darás cuenta de que tu gato apenas se lame para eliminar la suciedad.

A todo esto hay que sumar otros comportamientos extraños, como caminar en círculos o maullar sin razón aparente. También se dan algunos signos físicos, como la dificultad respiratoria.

Por supuesto, estos cambios en el comportamiento no son necesariamente indicativos de que el gato esté a punto de llegar al final de su vida. Pueden deberse a otras muchas causas, así que si observas alguno de ellos en tu mascota, llévale al veterinario.