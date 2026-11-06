Según los veterinarios expertos, esta es la edad a la que envejece tu perro según su tamaño y raza

El envejecimiento de un perro es diferente en cada caso, ya que el tamaño y la raza pueden adelantar o retrasar el momento. Los expertos toman como referencia los siete años del animal para determinar el inicio de la etapa más avanzada de la vida.

Un estudio publicado por el Journal of Small Animal Practice asegura que los perros entran en la etapa senior cuando cumplen los siete años, pero es una cifra meramente orientativa. Aun así el estudio también determina que los ejemplares de razas grandes suelen envejecer antes que los pequeños.

Un cocker spaniel es considerado mayor a partir de los 11 años, mientras que un jack russell terrier suele alcanzar esa etapa a los 14 años. Así que la edad cronológica debe interpretarse junto con el tamaño y la condición física de cada animal.

Los problemas de salud más frecuentes

El envejecimiento puede venir acompañado de distintas enfermedades. La investigación identifica los problemas relacionados con el peso como los más habituales, presentes en el 35% de los perros mayores.

Posteriormente aparecen las enfermedades musculoesqueléticas (33%), los trastornos dentales (31%), las afecciones cutáneas (28%) y los problemas digestivos (22%).

Los problemas en las articulaciones y en la movilidad se observan en perros grandes mayormente, mientras que la acumulación de sarro y las enfermedades periodontales requieren de revisiones y atención.

¿Cómo adaptar los cuidados a esa etapa?

Prevenir es una de las palabras que más escuchan los dueños de mascotas hacia la salud de las mismas para garantizar su bienestar. Por eso, acudir al veterinario de manera rutinaria ayuda a detectar cambios y poner fecha concreta a la vacunación, la desparasitación y otros cuidados.

Al mismo tiempo, es fundamental proporcionar una alimentación equilibrada al animal y mantener un peso saludable. Por lo tanto, no hay una edad de envejecimiento exacta para todos los perros, ya que depende de su raza, tamaño y estado de salud.