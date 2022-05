Los animales que más suelen gustar a todo el mundo y que más se adoptan son sin lugar a dudas son los perros. Especialmente si estos son traídos a casa como cachorros. Esto nos permite iniciar un verdadero viaje juntos y crear un vínculo que quien tenga perro sabrá que es muy estrecho y especial. Una relación basada en el amor que el perro nos ofrece y en el conocimiento que nosotros les podemos aportar. Podemos decir con certeza que tener un un perro es una gran experiencia, pero cuando son cachorros resulta a veces agotador seguirles el ritmo. Rompen, muerden, se hacen pipí y sobre todo se comen nuestros zapatos, pero ¿por qué hacen esto? Existe una motivación muy concreta por la que los perros se comen los zapatos o zapatillas y os la desvelamos a continuación.

Perros que se comen los zapatos

Sabemos bien que cuando tienes un perro desde pequeño, va a haber momentos de enfado . Esto se debe a que, siempre estamos frente a un pequeño animal que debe ser educado. Y una de esas acciones que podría desencadenar el enfado es el robo de zapatillas .

Un gesto que puede entretener a los más pequeños pero mucho menos a los humanos. Especialmente si esto sucede durante la noche. Al despertar podemos notar que las zapatillas están rotas en pedazos. Pero este gesto tiene un significado muy profundo y no debe ser subestimado. De hecho puede hacer que del enfado pases a la alegría.

El significado de que el perro robe zapatillas

Como acabamos de mencionar, el gesto del robo de zapatillas tiene un significado realmente importante. Expertos y veterinarios coinciden en que se trata de un gesto de amor . Sabemos bien cómo el sentido del olfato en los perros está muy desarrollado. Por ello, robar zapatillas permite establecer una conexión especial a través del olfato .

Cuando vemos zapatillas, calcetines o cualquier otra prenda nuestra en la cama del cachorro significa que el animal quiere tener el olor del dueño con él. Así se establece un puente emocional duradero y estable . Por esta razón, siempre debes evitar enfadarte con el perro. A diferencia de un perro adulto , que carga objetos sin dañarlos. Un cachorro se está formando, se están formando los dientes y, por lo tanto, es propenso a estropear objetos.

Así que armémonos de paciencia y de zapatillas low cost. No nos enojemos por un gesto que tiene un valor emocional importante. Y, si la situación no se resuelve por sí sola, basta con buscar una alternativa como ofrecer un juguete al cachorro cada vez que lo veamos con nuestra zapatilla en la boca, aprenderá que sólo puede morder sus juguetes no nuestras pertenencias.