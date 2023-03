El diccionario que te ayudará a entender todo sobre tu perro

¿Cuántas veces has soñado con poder entender a tu perro cuando se comunica contigo? No existe ningún traductor que permita saber con total precisión qué quiere decir el perro cuando hace determinados movimientos. Pero mediante la observación y el conocimiento sí es posible tener una idea de cómo se siente: feliz, triste, asustado, etc. Pues bien, con base en esta información, Dukier, una startup andaluza, ha creado un diccionario que te permitirá entender mejor a tu perro.

Especialistas en psicología canina han elaborado el manual, y realmente es muy útil para saber qué es lo que le ocurre en cada momento al animal. La guía cuenta con un glosario muy amplio en el que se incluyen algunos de los gestos más comunes. Gracias a ella, podrás entender mejor a tu perro y, e esta manera, mejorar vuestra convivencia.

Se tira a morder

¿Alguna vez has tenido a tu perro en brazos y cuando alguien se te acerca se ha tirado a morder? Quizá pienses que hace esto porque te quiere mucho y es una forma de protegerte. Pero lo cierto es que no tiene nada que ver con el amor que siente hacia ti, sino con su instinto territorial. Por este motivo, debes cortar la conducta cuanto antes. Debe entender que no eres de su propiedad y que él no es el jefe de la manada.

Se le eriza el pelo

Si alguna vez has observado que a tu perro se le eriza el pelo, debes saber por qué ocurre esto. Es una señal muy clara de que se siente amenazado por alguna razón y está intentando parecer más grande e intimidante. Presta especial atención a su lenguaje corporal y hazle sentir que está seguro y a salvo.

Lame la cara o las manos

Este es un gesto muy frecuente que seguro que has observado en tu perro alguna vez. Es una muy buena señal, ya que indica que siente un gran afecto hacia ti.

Posición de la boca

Cuando quieras saber qué le pasa a tu mascota, fíjate en la posición de la boca porque puede revelarte muchas cosas. Si está cerrada o semiabierta, no hay nada de lo que tengas que preocuparte porque el perro está tranquilo y relajado.

Si está feliz, tendrá la boca abierta, e incluso puede jadear. Mientras, si la estira hacia atrás, lo más probable es que le duela algo, y si muestra los dientes mientras gruñe y arruga el hocico, cuidado porque está a punto de morder.

¡Con esto diccionario seguro que entiendes mucho mejor a tu perro!