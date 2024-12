¿Cómo tranquilizar a tu gato cuando está agresivo? Los 3 trucos que recomiendan los veterinarios

Cuando un gato se muestra agresivo, puede ser una situación frustrante tanto para él como para su dueño. Los felinos tienen su propio lenguaje y, en ocasiones, las señales de estrés o incomodidad pueden desencadenar comportamientos difíciles de manejar. Sin embargo, los veterinarios afirman que hay maneras efectivas de calmar a tu gato sin recurrir a castigos o métodos agresivos.

Estos trucos, fáciles de implementar, no sólo ayudan a reducir la agresividad, sino que también fortalecen el vínculo entre tú y tu mascota. Saber cómo reaccionar ante un comportamiento agresivo es clave para mantener la paz en casa y asegurarte de que tu mascota se sienta segura.

Si alguna vez te has encontrado en una situación tensa con tu felino y no sabes cómo calmarlo, no te preocupes. Estos son algunos de los consejos más efectivos que los expertos recomiendan para calmarlos.

Éstas son las causas de la agresividad de tu gato

Existen diferentes razones que explican el comportamiento agresivo de tu felino frente a otros de su especie o hacia los humanos. Entre los motivos más comunes están los siguientes según informan los especialistas del Hospital Veterinario Donostia en su página web:

Tu gato está en celo .

. Si tu mascota ha mostrado desde joven su mal humor contigo es una señal de que le ha faltado socializar con otros gatos o con más humanos.

con otros gatos o con más humanos. Tu felino puede presentar dolores musculares o articulares . Si tiene muchos años, puede tener problemas neurodegenerativos o alguna enfermedad sistemática que afecte a su comportamiento.

. Si tiene muchos años, puede tener problemas neurodegenerativos o alguna enfermedad sistemática que afecte a su comportamiento. Puede tener estrés si no juega lo suficiente.

si no juega lo suficiente. Cambios hormonales : pueden ser naturales o causados por defectos en su tiroides o en su hígado.

: pueden ser naturales o causados por defectos en su tiroides o en su hígado. Puede deberse a una infección bacteriana o vírica que le afecte al sistema inmune y a las vías urinarias.

que le afecte al sistema inmune y a las vías urinarias. Afecciones psicológicas: tiene miedo antes diversos estímulos o se siente amenazado (ya sea por otros animales o porque haya sufrido malos tratos).

tiene miedo antes diversos estímulos o se siente amenazado (ya sea por otros animales o porque haya sufrido malos tratos). Instinto territorial.

Entre las señales que emite un gato inseguro e inquieto se encuentra el movimiento del extremo de su cola. También es frecuente que ponga las orejas hacia atrás o que las aplane contra su cabeza. Si miras sus ojos, observarás que en estas situaciones se encuentran muy abiertos y además, tendrán las pupilas dilatadas.

Consejos para evitar la agresividad de tu felino

Hay varios trucos para relajar a tu gato cuando se ponga agresivo. Los expertos recomiendan castrar a tu felino. «La castración suele tener muy buenos resultados, aminorando su agresividad hasta en un 90%», informan desde el Hospital Veterinario Donostia.

Por otra parte, si es aún muy joven y quieres que tenga nuevos gatos en la familia, puedes recurrir a un tratamiento con feromonas. Puedes consultar esta situación con tu veterinario para que lleve un control continuado.

Por último, si tu gato se vuelve agresivo a causa del estrés puedes crear un espacio en tu vivienda para él. En esta zona de confort, tu mascota debería contar con sus juguetes para que pueda morderlos y arañarlos, y así relajarse. Y tú, ¿conocías estas recomendaciones de los especialistas en animales?