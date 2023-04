Así es el curioso ‘gato serpiente’ que ha vuelto locos a todos

Seguro que en multitud de ocasiones has visto un gato, y también una serpiente. Pero, ¿y un gato-serpiente? Esta semana, la fotografía de un felino con rayas negras y amarillas similares a las de un reptil, ha vuelto locos a los usuarios de Twitter.

Hay opiniones para todos los gustos. Mientras algunos usuarios afirman que se trata de un retoque fotográfico e incluso dicen que la imagen es fruto de la creación de una Inteligencia Artificial, otros señalan que la especie existe y, por lo tanto, la fotografía es completamente real.

Según el Instituto Nacional de Biología de Conservación y Zoológico del Smithsonia, puede tratarse del gato serpiente amazónico, una especie que vive en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Guyana, Guyana Francesa y Surinam.

Un usuario de Twitter ha afirmado esta teoría: «La Serpens catus es la especie de felino más rara de la Tierra. Estos animales viven en regiones de difícil acceso de la selva amazónica y, por lo tanto, están relativamente poco estudiados. as primeras imágenes que capturaron al gato serpiente aparecieron solo en 2020. Pesa 4 kilos».

Serpens catus is the rarest species of feline on Earth .These Animals live in hard to reach regions of the Amazon rainforest , and therefore they are relatively poorly studied .The first images capturing the snake cat appeared only in the 2020.Weighs up the 4 stone pic.twitter.com/rpeMQKCF4I

— Jeff_kamara2 (@Kamara2R) March 14, 2023