Podemos se lanza a por el voto de los pueblos propugnando que se queden anclados en el pasado. Así lo ha expuesto la líder del partido morado en Extremadura, Irene de Miguel, en una charla titulada Agricultura familiar, mujer rural, repoblación y cambio climático. «Tenemos que hacer algo tan revolucionario como no comprar en el Black Friday a Amazon», comenta. A esto, otra de las ponentes del debate, Marta Blanco, alcaldesa de Aladrén (Aragón) por la organización que ahora lidera Ione Belarra apostilla: «Eso es recuperar el modo de vida de nuestros abuelos y abuelas».

A lo largo de casi dos horas de charlas, Podemos propugna por «el decrecimiento». Es decir, en lugar de apostar por el crecimiento económico, los morados abogan por que los españolas pierdan capacidad adquisitiva.

La líder autonómica de Podemos Extremadura señala que el partido tiene que «plantear alternativas». «Necesitamos decrecer, decrecer desde un punto de vista democrático y amable, que las personas más vulnerables sean las que no se vean perjudicadas. El decrecimiento se va a dar de todas formas, o lo hacemos así o al final será un decrecimiento brutal y autoritario», argumenta esta dirigente política que sería la hipotética ministra de Agricultura de Podemos según se dijo en la Universidad de Otoño de la formación.

«Decrecer es algo tan revolucionario –dice de forma irónica– como, por ejemplo, consumir en el comercio local, consumir productos de temporada, consumir a un productor cercano que conoces y no comprar en el Black Friday a Amazon, por ejemplo. Son pequeños gestos que obviamente cambian el paradigma», agrega la también diputada regional en la Asamblea de Extremadura.

Por otra parte, subraya que «obviamente quien más tiene que decrecer es el que más contamina. Los poderes públicos se tienen que encargar también de ponerle coto a todas estas grandes industrias, las más contaminantes. Eso está clarísimo. Nosotros como consumidores también podemos ir avanzando en ese camino y apoyar a nuestros campesinos y sobre todo a nuestras campesinas que son las que más difícil lo tienen».

Vida del siglo XX

En el mismo sentido, Marta Blanco, alcaldesa de un pequeño municipio aragonés de 60 habitantes comenta que lo ideal es recuperar los estilos de vida de los abuelos, es decir, de las familias de principios del siglo pasado. «Es vivir como vivían nuestros abuelos y nuestras abuelas. No es más. Es así de sencillo. Se nos ha ido la mano y hay que retroceder un poco. Es insostenible vivir en las ciudades. El modelo de vivir en una ciudad hace muchísimo más complicado lo que tienes en el pueblo», expresa esta alcaldesa que se gana la vida manufacturando artesanías.

«Aquí si tú no tienes gallinas, te las da el vecino. Si te sobra a ti el pan y tú no tienes gallinas, pues se lo das al vecino. Son redes de ayuda. La pobreza en el mundo rural no se vive igual que en las ciudades. No voy a decir que no exista pobreza porque no es verdad. Existe pobreza como a lo mejor no poder irse de vacaciones o no poder comprarse los mismos lujos o las mismas cosas que otras personas», señala restando importancia a esos gastos.

«Aquí no es una pobreza de pasar hambre o frío como sí que pasa en las ciudades. Ese tipo de pobreza aquí no existe. Aquí en el pueblo se intercambia la ropa con muchísima facilidad. También con la gente que viene los fines de semana. Mi prima tiene una niña pequeña que está llevando lo que llevaba mi hija. Ella ahora lleva lo que otra niña sin ningún problema y sin ningún pudor. Lo que se queda pequeño pasa de mano en mano», relata como una práctica extraordinaria.