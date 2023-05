Villacís se niega a comprometerse a no pactar con PSOE y Más Madrid como le exige Almeida

Begoña Villacís ha descartado por completo pactar con Vox y Podemos por ser «extremismos» y, a preguntas de José Luis Martínez-Almeida, ha dado la callada por respuesta cuando el actual alcalde le ha pedido que se comprometiera a no pactar un Gobierno con Rita Maestre y Reyes Maroto, aunque ha apuntado que no es probable ese escenario tras el 28M: «No hay ninguna suma que dé [con PSOE y Más Madrid]».

La vicealcaldesa y candidata de Cs a la Alcaldía ha afirmado que apoyaría un «buen gobierno» como el actual, «sin extremismos». Esto ha enfadado a Javier Ortega Smith (Vox) que ha propuesto a José Luis Martínez-Almeida un gobierno de coalición, pese a que el popular haya sido el único que se ha desmarcado de todo tipo de pactos políticos tras el 28M porque confía en una mayoría suficiente para gobernar. «Yo quiero pactar con los madrileños», ha indicado el actual regidor.

En el debate electoral celebrado en Telemadrid Villacís ha recordado que en su partido le ofrecieron el salto a la política nacional y liderar el partido y lo rechazó. Lo mismo cuando se le planteó ser alcaldesa, vía moción de censura en dos ocasiones. «Y lo rechacé por cumplir con mi palabra y el pacto de gobierno» con el PP, ha contestado.

«No me escondo, soy liberal, quiero bajar impuestos, apostar por una política urbanística de liberalización creando más vivienda porque son las políticas adecuadas. Hemos hecho un buen gobierno», ha expuesto.

Desde la izquierda, el candidato de Podemos-IU-Alianza Verde, Roberto Sotomayor, ha afeado que la candidata de Más Madrid, Rita Maestre, «no haya querido sumar en Madrid porque así sería más fácil echar a Almeida». También ha prometido que si entran en el Ayuntamiento «con fuerza habrá un gobierno progresista en Madrid».

Maestre se ha comprometido a gobernar «sin sectarismo, para todos, cerca de los barrios de Madrid» y con acuerdos progresistas desde el primer día. No ha querido responder por qué no ha querido hacer un frente amplio con los morados.

Almeida

Por su parte, Almeida se ha dirigido a los madrileños para conseguir una «mayoría social amplia» con la que se acabe con el sanchismo desde la capital. Frente a esta propuesta, ha advertido, está «la versión del odio, y el ‘sanchismo’, no hay más alternativas», por lo que ha llamado a «volver» al PP a todos aquellos «que un día optaron por su papeleta».