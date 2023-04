Villacís se desata entre público LGTBi: «Soy la vicealcaldesa mariliendre»

Begoña Villacís convertida en un icono gay. La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Ciudadanos a la reelección ha llenado un local de ambiente de la capital para reivindicarse como «la vicealcaldesa mariliendre». Villacís, con múltiples referencias a su juventud con «mi amigo Jorge» por locales del barrio de Chueca, ha defendido que «la libertad es más que bajar impuestos».

La vicealcaldesa de Madrid, micrófono en mano, ha dicho que «estáis delante de la primera vicealcaldesa mariliendre de Madrid», haciendo un guiño al colectivo, que acuñó este término para definir a las personas cercanas a gais, lesbianas y demás miembros del mismo.

«Hay gente a la que se le llena la boca hablando del colectivo. Yo no conozco al colectivo LGTBi, os conozco a cada uno de vosotros», ha dicho Begoña Villacís, y se ha llevado un gran aplauso de los asistentes.

«Yo soy madrileña y he conocido al de forma natural», ha destacado Villacís antes de recordar sus tiempos en la Universidad con Jorge, su «gran amigo gay» y sus recorridos por los garitos ambiente de moda. En esos tiempos, «mi mundo se abrió enormemente y disfruté como loca la libertad».

En ese momento, Begoña Villacís ha asegurado que «la libertad no consiste sólo en bajar impuestos; que no me hagan elegir entre ser libre y otra serie de cosas», y ha criticado opciones de la derecha y de la izquierda de igual forma, porque «nadie de la derecha o de la izquierda os tiene que decir cómo vivir».

Entre los asistentes a la fiesta se encontraban Jose Manuel Parada, Kike Calleja, Amor Romeira, Aurelio Manzano, Omar Suárez, Cesar Heinrich, García Madrid, Ra Castillo, Carolina Sobe, Jesús Reyes y Regina do Santos, entre otros.