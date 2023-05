Begoña Villacís Sánchez (Madrid, 1977) optará de nuevo a ser la alcaldesa de Madrid como candidata de Ciudadanos. Aunque las opciones de acceder al cargo son remotas. Con su partido en descomposición, esta abogada que se sentó en Cibeles por primera vez en 2015 puede convertirse en la resistencia institucional dentro de su partido. Está orgullosa de la coalición de gobierno con el PP gracias a la cual ha ejercido de vicealcaldesa estos últimos cuatro años.

Pregunta.- ¿Se ve sentada en el pleno del Palacio de Cibeles tras el 28 de mayo?

Respuesta.- Sí. No porque sea una opinión, sino porque es lo que dicen prácticamente todas las encuestas. Creo que durante estos cuatro años hemos trabajado muy bien y hemos sido un ejemplo de gobierno de coalición. Sin lugar a dudas. La gente es capaz de atribuir a Ciudadanos gran parte de lo que ha sido la transformación de Madrid y es capaz de atribuirme a mí valores que para mí son muy importantes, como es la lealtad y la palabra, claves en que tengamos un gobierno de coalición tan bueno.

P.- Teniendo en cuenta la caída de Ciudadanos y viendo las encuestas, tal vez lo que suma a día de hoy es la marca Begoña Villacís en la capital…

R.- No seré yo quien lo diga porque me da mucha vergüenza, pero es verdad que hay un hecho aparte de la marca personal, que es verdad que no todo el mundo tiene capacidad para poder demostrar tener palabra. A mí se me ha ofrecido la Alcaldía dos veces y la he rechazado. Por ser leal. Y eso no lo hacen muchos políticos en España. Madrid es un voto urbano. El votante de Madrid se parece mucho a Ciudadanos y probablemente también por eso tengamos mejores perspectivas.

P.- Ha tenido la oportunidad dos veces de ser alcaldesa de Madrid. No lo ha querido ser. ¿Se arrepiente?

R.- No es que no lo haya querido, es que no lo tenía que ser. Porque uno no llega a la Alcaldía de cualquier manera y a cualquier precio. Así que no, no me arrepiento. Volvería a hacer lo mismo.

P.- También pudo liderar Ciudadanos y decidió no dar el paso. ¿Es porque está en la recámara o porque realmente no quería liderarlo?

R.- Yo renuncié a alcaldesa por ser leal al equipo de gobierno y renuncié a disputar el liderazgo del partido porque soy leal a los madrileños. Yo me presenté a unas elecciones, se me votó para que estuviese aquí. Soy vicealcaldesa de esta ciudad y eso es incompatible con ser líder o portavoz de mi partido. Yo lo tengo muy claro y en ese sentido yo cuando doy mi palabra, doy mi palabra.

P.- ¿Si sus votos son clave prefiere seguir gobernando con Almeida o probará suerte con Reyes Maroto y Rita Maestre?

R.- Yo he dicho muchas veces que hemos sido un buen gobierno de coalición. Que nos comparen con el Gobierno de Sánchez. Tenemos que dar continuidad al proyecto. Aunque soy muy franca, nosotros siempre decimos que ponemos el programa por delante. Y yo voy a proponer un programa donde prometo bajar el IBI al 0,4, acabar con la plusvalía municipal mortis causa, es decir, el impuesto de sucesiones municipal, seguir con la misma política liberal que hemos seguido durante todos estos años a nivel urbanístico, no poner los topes al alquiler ni recargo a las viviendas vacías. Si de repente el PSOE se da un golpe en la cabeza y decide que es bueno ser liberal… Ojalá, pero no creo que eso ocurra.

P.- En los últimos años la segunda ciudad más importante del país, Barcelona, renunciaba a ser una ciudad abierta, a captar inversión y a su liderazgo turístico. Madrid lo ha sabido aprovechar…

R.- Eso es verdad, Madrid ha adelantado a Barcelona y yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de que hemos sido muy ambiciosos y concretamente desde las áreas de Ciudadanos. Nosotros hemos llevado Urbanismo, Economía, Transparencia, Participación Ciudadana, Deporte e Innovación y creo que han sido claves en la transformación de Madrid. Desatascar la Operación Chamartín, los desarrollos de la zona norte que llevan 26 años bloqueados en esta ciudad o el bosque metropolitano. Todo lo que hemos hecho desde el área de Economía creo que ha sido absolutamente fundamental y decisivo.

P.- ¿Comparte que hay que quitar más coches del centro de Madrid?

R.- Hay que buscar potenciar otras formas de transporte. El 65% de los madrileños ya va en transporte público. Tenemos uno de los mejores metros del mundo y una red de autobuses muy eficaz. Es verdad que no es una competencia que ha llevado Ciudadanos, sino que la ha llevado el Partido Popular. Respeto muchas de las cosas que ha hecho el concejal del PP en este sentido. Hay otras cosas, a nivel de Movilidad y Medio Ambiente, en las que yo creo que se podría ser más ambicioso, pero se ha hecho un buen trabajo.

P.- ¿Cree que el Gobierno de España pone la zancadilla para que Madrid no avance?

R.- Sí. Lo creo firmemente. A la hora de negociar los presupuestos se ve clarísimamente qué nos debe Moncloa. Y de hecho, a la hora de otorgar presupuestos a Cataluña o Barcelona en materia de Cercanías, nosotros salimos gravemente perjudicados. La mayor parte de los problemas que estamos teniendo es con Cercanías. No sé si es boicot, pero desde luego lo que no hace es ayudar.

P.- Eso forma parte de los choques entre administraciones. ¿Cómo vivió Begoña Villacís lo del 2 de Mayo en Sol?

R.- Creo que los políticos deberían entender que las administraciones no son suyas, sino que son de los madrileños y de los españoles, y tratar de evitar los espectáculos ridículos. Los choques con finalidad partidista y electoralista lo que hacen es desviar la atención de lo realmente importante. Y lo realmente importante son los empleos, las políticas sociales, la vivienda…

P.- Son dos modelos completamente diferentes el de la Comunidad de Madrid y el del Ayuntamiento de Madrid. Y ya no lo digo sólo por este caso. Lo digo también de cuando gobernaba la región una coalición de PP y Ciudadanos. ¿Por qué?

R.- Porque somos distintas personas. Es que muchas veces las respuestas son muy simples. No son sólo partidos, son las personas. Entonces, si somos dos modelos distintos, estoy de acuerdo.

P.- ¿Si consigue un buen resultado el 28M y en Madrid son la resistencia en Ciudadanos, dará el paso para liderar el partido y reflotarlo?

R.- Nunca he dejado de hacerlo. Creo que hay que defender el espacio de centro. Soy muy defensora del nombre Ciudadanos, porque nos define y además porque yo estoy orgullosa de lo que hemos hecho. Es verdad que hemos podido cometer errores, pero seguimos siendo el único partido que no tiene un solo caso de corrupción y que no se ha repartido jueces o televisiones cuando hemos podido hacerlo. Y yo me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho, a pesar de los errores que hayamos podido cometer. No renuncio a que tengamos una sociedad de centro liberal fuerte y que no esté eligiendo bando, porque yo me doy cuenta de que a día de hoy la gente está eligiendo bando y que nos dirigimos a dos Españas cada vez más enfrentadas y cada vez más rupturistas. Y, además, la gente no vota enamorada de un bando, vota contra el otro bando. Y eso es precisamente para lo que me metí en política.

P. -El nuevo PP de Feijóo o incluso Sánchez en el PSOE están intentando recuperar este centro que pertenecía a Ciudadanos hasta hace poco…

R.- Feijóo y Sánchez van a intentar recuperar el centro, porque saben que si no, no van a ganar elecciones. Sánchez tiene que responder de todos los muertos de su armario, que son todas las promesas incumplidas, el pacto con Podemos, con Esquerra, con Bildu… Pero es verdad que lo va a tener bastante amortizado cuando lleguen las elecciones. Feijóo va a tener que presentarse a las elecciones queriendo ganar el centro político pero con pactos con Vox. Y eso se le va a hacer muy difícil, especialmente si entran personajes radicales como puede ser Ortega Smith. Creo que precisamente el candidato de Pedro Sánchez para las elecciones municipales en Madrid es Ortega Smith. No hay nada que le venga mejor a Sánchez que Ortega Smith esté aliado con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Es justo lo que necesita. Y eso lo sabemos todos.

P.- ¿Entiendo que para Begoña Villacís, cuánto más lejos esté Ortega Smith de un futuro acuerdo de coalición mejor?

R.- Es que no hace falta que le haga el cordón sanitario, porque se lo hace solo. Sí, es una persona muy complicada y yo creo que por encima de los partidos, están las personas. Yo me entiendo con mucha gente de Vox que es razonable. Ojalá hubiesen puesto a otra persona. Nosotros tenemos un problema con él, que lo tiene básicamente con todos nosotros. La política no es ir persiguiendo a un mantero. La política es otra cosa y es que no me tenga bloqueada la ciudad porque ha decidido que no le da la gana no aprobar las normas urbanísticas, que es lo que estaba esperando todo el sector. No es consciente de lo que tiene entre manos que es una ciudad, una mega empresa. No es responsable ni maduro con esa responsabilidad.