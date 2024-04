La Mesa de la Asamblea de Madrid ha confirmado durante la reunión que ha tenido lugar este miércoles la sanción de 15 días sin su sueldo de diputada a Rocío Monasterio, portavoz de Vox, por haber votado dos veces en el Pleno que tuvo lugar el 1 de febrero.

La investigación se abrió después de que se registrase un voto desde el escaño de otro diputado de Vox, José Luis Ruiz Bartolomé, que había dimitido días antes y que, por tanto, había dejado su asiento vacío en la Asamblea.

El órgano rector de la Cámara ha confirmado esta sanción con la votación a favor de todos los partidos, excepto el de Monasterio, Vox. La sanción la ha propuesto la Mercedes Zarzalejos, diputada popular e instructora del proceso, y es la pena más baja que podría aplicarse a una infracción de este tipo.

En todo caso, la decisión de la Mesa no es definitiva, ya que Monasterio puede pedir que se reconsidere esta decisión, lo que implicaría que se abriera un nuevo período de dos semanas en los que no se aplicaría esta medida a la espera de que se tomara una decisión a su petición de reconsideración.

La votación en la que se produjo esta situación fue durante la Enmienda a la totalidad del Grupo Más Madrid al proyecto de Ley de Economía Circular, en la que aparecía un voto desde el escaño que ocupaba Ruiz Bartolomé a pesar de que no había nadie, ya que el político que ocuparía su puesto, Javier Pérez, aún no había tomado posesión.

En aquel momento, la Presidencia de la Cámara comenzó entonces una investigación de oficio por esa situación. El organismo comunicó su decisión a las partes, escuchó las explicaciones de Vox e informó de que «se adoptarán las medidas oportunas conforme a la normativa vigente en la Asamblea de Madrid».

«Le di a todos los botones posibles»

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid explicó lo que había sucedido durante la rueda de prensa posterior: «Se encendieron los dos escaños y entonces el diputado Íñigo Enríquez de Luna no sabía si se tenía que sentar en el que estaba a mi lado o sentarse en el otro. Y, de hecho, yo intenté apagar el que había a mi lado, le di a todos los botones posibles, le di al de presencia, a abstención… le di a todos y eso no se apagaba y en la pantalla salió en verde en todas las votaciones y lo avisamos y lo hablamos con el presidente. Ahí ha habido un fallo de que estaban activados los dos, pero por mucho que yo le daba a todos los botones eso no se apagaba y aparecía en verde. Son cosas de la tecnología que de vez en cuando pasan».

En aquella votación también pulsó el botón de su escaño la propia diputada Monasterio. Aunque el voto apareciera en la pantalla, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, aclaró que restaría un voto y, en todo caso, no tenía cambio en el resultado final.

Fuentes de conocedoras del procedimiento explicaron a OKDIARIO que, para votar en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, primero hay que apretar el botón de presencia en el pleno y, posteriormente, proceder a emitir el voto (afirmativo, negativo, abstención). Además, ese voto en el que se confirma la presencia en la Asamblea hay que pulsarlo 3 veces antes de emitir el voto.