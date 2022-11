El alcalde de Valdeolmos-Alarpardo está maniobrando para cambiar la titularidad catastral de una finca valorada en unos 10 millones de euros para beneficiar a una empresa propiedad de amigos suyos. Tal como denuncian los propietarios de esta parcela donde se ubica el club de golf Los Retamares, el regidor Miguel Ángel Medranda ha aprobado una resolución en la que «se enfrenta muy posiblemente a un delito de prevaricación administrativa al intentar quitar la titularidad a los legítimos propietarios. Ignora una resolución de la Dirección General del Catastro donde se indican los reales dueños de la finca y pone en su lugar a una compañía empresarial».

Este municipio del noreste de la Comunidad de Madrid con 4.000 habitantes es un remanso de paz. Sin embargo, ha estallado una importante polémica sobre el terreno más grande de la localidad y el que más paga en IBI a las arcas municipales.

La resolución del alcalde admite, por un lado, que «no consta fehacientemente quién ostenta la representación de la Comunidad de Bienes Los Retamares, en virtud de la documentación incorporada en el expediente». Sin embargo, pese a ello, por otra parte, justo a continuación acuerda «girar la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de la finca catastral urbana de los ejercicios 2015 a 2021, a nombre de Retamares Gestión S.L. que es quien ejerce la gestión de la Comunidad de Bienes Los Retamares, según consta en este Ayuntamiento, además de ser comunero mayoritario de dicha comunidad de bienes». Con un valor catastral de más de 13 millones de euros y aplicando el tipo del IBI correspondiente, esta propiedad debe 342.000 euros al Consistorio por los seis años mencionados.

La empresa Retamares Gestión S.L. (antiguamente denominada Casino Club de Golf S.L. y fundada por Caja Madrid en 1993), como desvelan las fuentes consultadas por este periódico, se ha hecho cargo unilateralmente de esta finca y de su explotación para eventos como bodas y bautizos no sin controversia. Esta empresa, dirigida por antiguos dirigentes de la citada entidad bancaria, está dando pasos con la vista puesta en expulsar a los pequeños propietarios que compraron participaciones de este terreno donde se levantó un club de golf en 1991. Un plan que no van a consentir estos afectados.

Los propietarios minoritarios esgrimen un documento del Catrastro, adscrito al Ministerio de Hacienda, de octubre de 2021, donde se aclara que la finca se dividió horizontalmente en dos partes. Por un lado, el 70% (club social, terrenos libres de edificación e instalaciones deportivas) se asigna a la Comunidad de Bienes Los Retamares –compuesta por dos mil cuotas, tanto de los propietarios minoritarios como la empresa señalada– y el 30% restante (instalaciones complementarias) correspondiente a Retamares Gestión S.L. en exclusiva. La polémica está en la primera de las propiedades.

Los técnicos del Catastro abrieron expediente de subsanación de discrepancias y dieron la oportunidad a Retamares Gestión S.L. de acreditar con papeles del Registro de la Propiedad sus exigencias. Sin embargo, «en este caso, Retamares Gestión se limita a manifestar su disconformidad con la descripción catastral del inmueble, sin que tal pretensión se acompañe de acreditación documental que desvirtúe las presunciones de certeza, legalidad y validez referidas». Es decir, no aportaron documentos que tumben la legítima plena propiedad de la Comunidad de Bienes Los Retamares.

Por otra parte, los denunciantes del caso también muestran recibos del Ayuntamiento de 2005 y anteriores en los que se gira el IBI precisamente a la Comunidad de Bienes que ahora supuestamente no saben quién es.

Afean que el alcalde cuando le piden explicaciones no se reúne con ellos. Se han topado con la resolución firmada en julio con sorpresa y quieren llevar los hechos a los tribunales de Justicia. Consideran que detrás de esta operación está el interés de beneficiar a empresarios amigos del regidor. OKDIARIO ha tenido acceso a fotografías en las que se ve al primer edil con los responsables de Retamares Gestión en la cafetería de club de una forma muy distendida.

Pleno

El Pleno municipal del pasado 5 de octubre abordó esta situación. El concejal de la oposición Carlos de las Heras (PSOE) trasladó al alcalde, del PP: «A quién le toque pagar el IBI que lo pague, sin ningún problema. ¿A quién le toca? Al propietario. Desde luego, Retamares Gestión no es el propietario, porque aquí parece que los propietarios ceden su derecho a mano alzada a tres amigos sin ser así».

El alcalde, a continuación, preguntó: «¿Pero ha habido alguien que haya cedido la propiedad?». A lo que el edil de la oposición aseguró: «Lo que te digo es que hay alguien que sí que lo piensa. Estas cosas antes o después hay que acabarlas. Lo que no puede ser es que llevemos 10 años con estas cosas. Esto es irregular». «Sí, pero tiene que arreglarlo el campo de golf, no nosotros. Yo lo que tengo claro es que el Ayuntamiento les cobra el IBI. Si no es a uno, al otro. A mí me da igual porque se lo voy a cobrar. Y si no le voy a embargar, como me llamo Miguel. Lo que tienen que hacer es aclararse ellos», finalizó el alcalde.