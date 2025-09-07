Programa de las Fiestas de Fuenlabrada 2025: calendario, fechas importantes y actuaciones

Las Fiestas Patronales de Fuenlabrada 2025 llegan por fin y lo hacen cargadas de actividades para todos los públicos, desde eventos tradicionales hasta conciertos de primer nivel que seguro que no te vas a querer perder. En pocos días, este municipio de Madrid contará con varios días cargados de simbolismo, pero también de fiesta y además, las fiestas de este año servirán para estrenar el nuevo Parque Ferial, epicentro de muchas de las propuestas de este año.

El programa incluye deporte, actividades familiares, degustaciones gastronómicas, espectáculos de humor y una amplia oferta musical que reúne a artistas de renombre junto con las orquestas y tributos que animarán las noches. Tampoco faltan los encierros, la feria taurina ni los fuegos artificiales que, como cada septiembre, marcan el inicio de las fiestas que este año se desarrollarán desde comienzos de mes, aunque los días destacados irán del 11 al 17 de septiembre, así que si no quieres perderte nada, toma nota porque a continuación, repasamos el calendario completo, los momentos clave y las actuaciones principales que vas a tener en las Fiestas de Fuenlabrada 2025.

Calendario de las Fiestas de Fuenlabrada 2025

Como ya hemos mencionado, las Fiestas de Fuenlabrada se celebran por todo lo alto entre el 11 y el 17 de septiembre, sin embargo desde este primer fin de semana ya podemos disfrutar de varia actividades. De hecho una de las más destacadas, el Mercado Medieval se celebra estos días, así que si no deseas perdértelo te dejamos ahora el calendario de las fiestas:

5 al 7 de septiembre: Mercado Medieval en la Plaza de España.

Mercado Medieval en la Plaza de España. 6 de septiembre (sábado): Open de Tenis (9:00), Carrera Ciclista Cadetes (9:00).

Open de Tenis (9:00), Carrera Ciclista Cadetes (9:00). 7 de septiembre (domingo): XXIX Carrera Ciclista (10:00), FuenlaDog Fest en la piscina municipal (12:00).

XXIX Carrera Ciclista (10:00), FuenlaDog Fest en la piscina municipal (12:00). 11 de septiembre (jueves): Chocolatada para mayores con orquesta Venecia Espectáculo y DJ Luke (19:00), concierto de rock con Iron Savior, Rage, Leo Jiménez y Sákata en el Auditorio Joaquín Sabina (21:00).

Chocolatada para mayores con orquesta Venecia Espectáculo y DJ Luke (19:00), concierto de rock con Iron Savior, Rage, Leo Jiménez y Sákata en el Auditorio Joaquín Sabina (21:00). 12 de septiembre (viernes): Punto Arco Iris (19:00), Orquesta Mondragón + Jenasán + DJ Chuss Hernán en el nuevo recinto ferial (21:00), Festival Joven con Recycled J, Las Ninyas del Corro y Selekto & Susana Montaña en el Auditorio Joaquín Sabina (21:00), Orquesta Krypton en Plaza de España (23:00).

Punto Arco Iris (19:00), Orquesta Mondragón + Jenasán + DJ Chuss Hernán en el nuevo recinto ferial (21:00), Festival Joven con Recycled J, Las Ninyas del Corro y Selekto & Susana Montaña en el Auditorio Joaquín Sabina (21:00), Orquesta Krypton en Plaza de España (23:00). 13 de septiembre (sábado): Feria de Día, Morconada y migas (13:00, Los Arcos), Silvana Mangano (14:00), Festival Hit FM y Tributo a Loquillo en el nuevo recinto ferial (17:00), Desfile de Peñas (17:30), Pregón de Natividad García en Plaza de España (21:00), Orquesta Neverland (21:30), concierto Yo Fui a EGB. El Fiestón con Boney M., Locomía, Chimo Bayo, Whigfield, Rebeca, Leticia Sabater y más (20:00, Auditorio Joaquín Sabina), fuegos artificiales en La Pollina (23:59).

Feria de Día, Morconada y migas (13:00, Los Arcos), Silvana Mangano (14:00), Festival Hit FM y Tributo a Loquillo en el nuevo recinto ferial (17:00), Desfile de Peñas (17:30), Pregón de Natividad García en Plaza de España (21:00), Orquesta Neverland (21:30), concierto Yo Fui a EGB. El Fiestón con Boney M., Locomía, Chimo Bayo, Whigfield, Rebeca, Leticia Sabater y más (20:00, Auditorio Joaquín Sabina), fuegos artificiales en La Pollina (23:59). 14 de septiembre (domingo): Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia (19:30), Festival de Tributos Festributo (21:00, recinto ferial), Macro-Disco Cocoloco on Tour (21:00, Auditorio Joaquín Sabina), orquestas Shadow (22:00) y Estrella Central (23:00).

Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia (19:30), Festival de Tributos Festributo (21:00, recinto ferial), Macro-Disco Cocoloco on Tour (21:00, Auditorio Joaquín Sabina), orquestas Shadow (22:00) y Estrella Central (23:00). 15 de septiembre (lunes): Encierro (9:00), corrida de toros (18:00), Gymkana de fiestas para jóvenes (19:00), Noche de las Regiones con las casas regionales (21:00), orquesta Maxims (22:00).

Encierro (9:00), corrida de toros (18:00), Gymkana de fiestas para jóvenes (19:00), Noche de las Regiones con las casas regionales (21:00), orquesta Maxims (22:00). 16 de septiembre (martes): Encierro (9:00), Concurso de Recortes (18:00), degustación de pisto manchego (20:00), orquestas Gran Danubio’s Show y La Gran Rockset (22:00).

Encierro (9:00), Concurso de Recortes (18:00), degustación de pisto manchego (20:00), orquestas Gran Danubio’s Show y La Gran Rockset (22:00). 17 de septiembre (miércoles): Encierro (9:00), novillada sin picadores mixta (18:00), Orquesta Panorama (21:00), degustación de floretas extremeñas (21:00), orquesta La Factoría Show (22:00).

Encierro (9:00), novillada sin picadores mixta (18:00), Orquesta Panorama (21:00), degustación de floretas extremeñas (21:00), orquesta La Factoría Show (22:00). 20 y 21 de septiembre: Torneos de ajedrez, voleibol y tiro con arco en el polideportivo El Arroyo y Cerro de las Liebres.

Fechas destacadas de las fiestas

Dentro del calendario, toma nota de estas fechas en concreto ya que resumen los actos más destacados de las Fiestas de Fuenlabrada:

5 al 7 de septiembre: Mercado Medieval en el centro de la ciudad.

Mercado Medieval en el centro de la ciudad. 11 de septiembre: Gran concierto de rock con Iron Savior, Rage y Leo Jiménez.

Gran concierto de rock con Iron Savior, Rage y Leo Jiménez. 13 de septiembre: Pregón oficial, desfile de peñas, «Yo Fui a EGB» con Boney M. y los fuegos artificiales.

Pregón oficial, desfile de peñas, «Yo Fui a EGB» con Boney M. y los fuegos artificiales. 14 de septiembre: Procesión del Cristo de la Misericordia, festivales musicales y macro-disco.

Procesión del Cristo de la Misericordia, festivales musicales y macro-disco. 15 al 17 de septiembre: Encierros, festejos taurinos y orquestas en distintos escenarios.

Actuaciones y conciertos principales

Ya hemos mencionado los conciertos dentro del calendario, pero para que no te pierdas ninguno de ellos, aquí los tienes al detalle con las fechas y ordenados en función del recinto en el que se van a celebrar:

Auditorio Joaquín Sabina

11 de septiembre: concierto de rock con Iron Savior + Rage + Leo Jiménez + Sákata (21:00).

concierto de rock con Iron Savior + Rage + Leo Jiménez + Sákata (21:00). 12 de septiembre: Festival Joven con Recycled J, Las Ninyas del Corro y Selekto & Susana Montaña (21:00).

Festival Joven con Recycled J, Las Ninyas del Corro y Selekto & Susana Montaña (21:00). 13 de septiembre: gran cita “Yo Fui a EGB. El Fiestón” con Boney M., Locomía, Chimo Bayo, Whigfield, Rebeca, Leticia Sabater… (20:00).

gran cita “Yo Fui a EGB. El Fiestón” con Boney M., Locomía, Chimo Bayo, Whigfield, Rebeca, Leticia Sabater… (20:00). 14 de septiembre: Macro-Disco Cocoloco on Tour (21:00).

Macro-Disco Cocoloco on Tour (21:00). 17 de septiembre: Orquesta Panorama (21:00).

Nuevo Recinto Ferial (Av. de la Hispanidad)

12 de septiembre: Orquesta Mondragón + Jenasán Orquesta + DJ Chuss Hernán (21:00).

Orquesta Mondragón + Jenasán Orquesta + DJ Chuss Hernán (21:00). 13 de septiembre: Festival Hit FM + Tributo a Loquillo + Orquesta The Luxe + DJ Luismi (17:00).

Festival Hit FM + Tributo a Loquillo + Orquesta The Luxe + DJ Luismi (17:00). 13 de septiembre (noche): Festival «Yo Fui a EGB» paralelo con actividades.

Festival «Yo Fui a EGB» paralelo con actividades. 14 de septiembre: Festival de Tributos Festributo (21:00).

Festival de Tributos Festributo (21:00). 15 de septiembre: Noche de las Regiones (21:00).

Noche de las Regiones (21:00). 16 de septiembre: Orquesta Gran Danubio’s Show (22:00).

Plaza de España