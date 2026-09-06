Si deseas coger el coche hoy domingo para hacer una pequeña escapada o sencillamente tienes pensado dejarlo a punto y con el depósito lleno, antes de que llene el lunes, será buena idea hacer una consulta previa y con ello, saber cuál es el precio de la gasolina hoy 6 de septiembre y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Recordemos que el coste del combustible sigue siendo preocupación de muchos conductores, ya que no parece que lo que se paga por un litro de gasolina o diésel vaya a bajar este mes, y más teniendo en cuenta que la rebaja que anunció el gobierno llega ahora a sólo cinco céntimos el litro. De este modo, es clave saber dónde repostar y para ello tenemos el Geoportal que es la herramienta del Ministerio para la Transición Ecológica a la que las gasolineras reportan datos actualizados en todo momento.

Precio de la gasolina hoy 6 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de los datos que reporta el Geoportal, estas que te listamos son las gasolineras más baratas para repostar a primera hora de hoy domingo en Madrid:

Gasolina 95

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.589 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.639 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Galp . El Caballo. Calle Cañada del Pozo, s/n. Precio: 1.649 €/l .

. El Caballo. Calle Cañada del Pozo, s/n. Precio: . Energy . Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.649 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.655 €/l .

. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: . Gasóleos Torres Low Cost 24H . Torres de la Alameda. Calle Madrid, 46. Precio: 1.655 €/l .

. Torres de la Alameda. Calle Madrid, 46. Precio: . Ballenoil . Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.655 €/l .

. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: . Ballenoil . Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: 1.655 €/l .

. Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: . Petroprix . Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: 1.655 €/l .

. Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.659 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.659 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Green Gas . Torres de la Alameda. Calle Bruselas, 4. Precio: 1.659 €/l .

. Torres de la Alameda. Calle Bruselas, 4. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.659 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.659 €/l.

Gasolina 98

E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.749 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.749 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.779 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.805 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.809 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.819 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.849 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.849 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.859 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.859 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.859 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.869 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . SPA360 . Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: 1.870 €/l .

. Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.879 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.899 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1.909 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.909 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . BP E.S. La Pocilla Galapagar . Galapagar. Calle Guadarrama, 70. Precio: 1.914 €/l .

. Galapagar. Calle Guadarrama, 70. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.919 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: . BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.919 €/l.

Diésel

Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.559 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.617 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.629 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.647 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.648 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.648 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.649 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Shell . Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.649 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.649 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: 1.657 €/l .

. Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: . Ballenoil . Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.667 €/l .

. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: 1.667 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina Avenida de América, s/n. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.667 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.667 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Ballenoil . Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.667 €/l .

. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.667 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Ballenoil . Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: 1.667 €/l .

. Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: . Petroprix . Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: 1.667 €/l .

. Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.667 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: . Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.667 €/l.

Con los listados que acabamos de ver ya sabes dónde están las gasolineras más baratas de Madrid a primera hora de hoy domingo, pero si quieres hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y filtrar resultados no sólo en forma de listado sino también, en forma de mapa como este que ahora te dejamos a modo de ejemplo: